Чи буде 8 березня цього року вихідним днем? Пояснюємо

Міжнародний жіночий день, який відзначають 8 березня, цього року в Україні залишається державним святом.

Законопроєкт про скасування відзначення 8 березня, який минулого року спричинив дискусію, Верховна Рада ще не розглянула.

Однак відповідно до закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" (воєнний стан був продовжений до 13 травня 2024 року) цьогоріч цей день не буде вихідним.

Водночас приватні компанії можуть робити скорочений день або й відпускати працівників відпочити.



Нагадаємо, 13 лютого 2023 року у Раді зареєстрували законопроєкт №9009 про внесення змін до "Кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят".

Нардепи хотіли скасувати державний вихідний 8 березня, а натомість запровадити День української жінки. "Аналог" жіночого дня пропонували святкувати 25 лютого – у день народження Лесі Українки.

Цей же законопроєкт пропонує скасувати радянське свято 1 травня (День праці) та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня).

Згодом на порталі "Дія" створили опитування щодо долі 8 березня в Україні. Майже 62% українців проголосували за те, щоб залишити Міжнародний жіночий день вихідним.

Наразі законопроєкт №9009 перебуває на порядку денному і за нього ще не голосували.

Детальніше про ідеологічне підґрунтя та історію 8 березня, еволюцію сенсів цього свята, традиції святкування за кордоном, а також різноманіття "агіток" і листівок можна дізнатися тут.

