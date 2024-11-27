У Києві встановлять ялинку, але розваг не буде – КМДА

На Софіївській площі в Києві встановлять новорічну ялинку коштом меценатів.

Але жодних розваг, ярмарків та масових заходів проводити не будуть, зазначили у Київській міській державній адміністрації з посиланням на Раду оборони.

"Встановлювати ялинку розпочнуть 2 грудня. Урочисте відкриття заплановане традиційно в День Святого Миколая, 6 грудня", – розповіли в КМДА.

Біля ялинки створять фотозону з qr-кодами благодійних фондів і кілька будиночків для продажу виключно сувенірної продукції.

Також для відвідувачів встановлять туалетні модульні кабіни, зокрема й для осіб з інвалідністю.

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У КМДА обіцяють, що ялинка буде сяяти з дотриманням безпекових вимог і урахуванням режиму обмеження використання електроенергії.

Демонтують новорічну ялинку в центрі Києва 10 січня 2025 року.