Останній дзвоник 2025: міністр назвав умову проведення урочистих лінійок офлайн

Які умови для проведення святкової лінійки під час останнього дзвоника

Традиційні урочисті лінійки до свята останнього дзвоника можна проводити на відкритих площах, якщо це дозволяє безпекова ситуація в регіоні.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий в коментарі для "Інтерфакс-Україна".

"Рекомендації щодо проведення масових заходів стосуються всіх – безпека є ключовим пріоритетом.

Заклади освіти приймають самостійне рішення, іноді воно приймається централізовано на рівні міста, громади, цілого регіону, але безпека дітей – понад усе", – зазначив Лісовий.

Вимогою до проведення такого свята є наявність укриття, в яке, за потреби, можуть спуститись школярі та гості лінійки.

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"Якщо школа розташована в регіоні достатньо віддаленому від лінії боєзіткнення і від держави-терориста, і ми можемо встигнути зреагувати і спуститися в укриття у разі тривоги. Тоді можемо проводити захід на відкритих площах традиційно", – додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли у школах пролунають останні дзвоники і скільки триватимуть літні канікули у 2025 році.