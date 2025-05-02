Коли у школах пролунають останні дзвоники і скільки триватимуть літні канікули-2025?

У більшості українських шкіл літні канікули розпочнуться в кінці травня

Цьогоріч соцмережами ширилися чутки про скорочення літніх канікул, та в Міністерстві освіти і науки їх спростували.

У МОН наголосили, хоч за постановою Кабміну навчальний рік триватиме до 30 червня, школи не зобов’язані закінчувати заняття саме в цей день. Заклади освіти мають право ухвалювати такі рішення самостійно.

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Коли для школярів різних міст прозвучать останні дзвоники і розпочнуться літні канікули "УП. Життя" запитала в місцевих департаментів освіти.

Київ

У Києві навчальний рік планують завершити 30 травня. У цей день у закладах загальної середньої освіти проведуть і свято Останнього дзвоника.

Миколаїв

У Миколаївських школах навчання триватиме до 6 червня. Дати останніх дзвоників будуть залежати від безпекової ситуації в місті та організаційних можливостей того чи іншого закладу, кажуть в міському управлінні освіти.

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Літні канікули розпочнуться 7 червня і завершаться 31 серпня 2025 року.

Суми

У більшості шкіл Сум заняття будуть проходити до 30 травня. У цей день у різних форматах пролунають останні дзвоники.

Проте навчальний рік для сумських школярів триватиме до 30 червня, розповідають в управлінні освіти і науки Сумської міськради. У перший місяць літа вони будуть надолужувати освітні втрати, які виникли впродовж навчання.

Літні канікули в закладах загальної середньої освіти завершаться 31 серпня 2025 року.

Харків

Навчальні заняття у комунальних школах Харкова триватимуть до 30 або 31 травня. Останні дзвоники будуть проводити у ці ж дати. У безпечних локаціях вони пройдуть в офлайн-форматі, а в інших – дистанційно, повідомили у Департаменті освіти Харківської міськради.

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На літніх канікулах школярі будуть відпочивати до 1 вересня 2025 pоку.

Вінниця

Урочистості з нагоди закінчення навчального року у більшості Вінницьких шкіл пройдуть 6 червня. Про це "УП. Життя" розповіли у міському Департаменті освіти.

Черкаси

Закінчення навчального року та свято Останнього дзвоника у Черкаських закладах освіти цьогоріч збігаються. Вони припадають на 30 травня.

Таке рішення ухвалили, враховуючи тривалість освітньої програми, обсяг навантаження, вікові особливості учнів, зазначають у Департаменті освіти Черкаської міської ради.

Літні канікули у місті триватимуть з 2 червня по 31 серпня 2025 року.

Тернопіль

У закладах загальної середньої освіти Тернополя навчальний рік закінчиться 30 травня. Дати проведення останніх дзвоників кожна школа визначає самостійно і тримає їх в секреті через безпекову ситуацію, відповіли в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради.

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Канікули для тернопільських школярів закінчаться 1 вересня 2025 року.

Луцьк

У Луцьких школах останнім навчальним днем буде 30 травня, а святкування з цього приводу проведуть 30 або 31 травня. Дату проведення заходів заклади освіти обиратимуть самостійно.

Канікули у більшості українських шкіл триватимуть до 31 серпня christening/depositphotos

Житомир

Більшість житомирських школярів цьогоріч навчатиметься до 6 червня. У Департаменті освіти зауважують, що саме в ці дати завершиться повне виконання освітніх програм у закладах освіти.

Формати проведення останніх дзвоників школи обиратимуть самостійно.

Полтава

У Полтаві навчальний рік планують закінчувати 30 травня. Літні канікули для учнів триватимуть з 31 травня по 31 серпня 2025 року.

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За інформацією міської ради, офіційного проведення останніх дзвоників у школах не буде через безпекову ситуацію в місті.

Чернівці

У більшості комунальних закладів середньої освіти Чернівців навчальний рік 2024/2025 закінчиться 30 травня. Тоді ж пройде і свято Останнього дзвоника. До 6 червня навчання триватиме лише у Коровійському ліцеї та Чернівецькому ліцеї №13.

Літні канікули у Чернівцях планують провести з 31 травня по 31 серпня, окрім Коровійського ліцею, ліцею №13 та гімназії №20. Там канікули розпочнуться 7 червня.

Львів

Учні більшості львівських шкіл підуть на канікули 30 травня. У деяких закладах загальної середньої освіти відпочинок планують розпочати 6 або 10 червня.

До навчання школярі повернуться 1 вересня 2025 року, повідомляють у Департаменті освіти та культури Львівської міської ради.

Ужгород

Цьогоріч у закладах освіти Ужгорода навчальний рік триватиме до 30 травня.

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За інформацією керівників шкіл, на цю ж дату запланували провести свято Останнього дзвоника.

Кропивницький

Заклади освіти Кропивницького відправлять учнів на літній відпочинок 1 червня. Канікули триватимуть до 31 серпня включно.

Останні заняття у школах та урочистості з цього приводу будуть проходити 30 травня.

Чернігів

В Управлінні освіти Чернігівської міської ради відповіли "УП. Життя", що останній навчальний день для школярів міста у 2025 році – 30 травня. Такою інформацією поділилися керівники закладів освіти.

Новий навчальний рік у Чернігові розпочнеться 1 вересня.

Дніпро

Учні комунальних дніпровських шкіл цьогоріч матимуть останній навчальний день 30 травня. Літні канікули для них розпочнуться 31 травня і завершаться 31 серпня.

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Управління освіти Дніпровської міськ ради рекомендує закладам освіти уникати масових заходів і обрати найбезпечніший формат проведення Останнього дзвоника.