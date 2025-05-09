Чи чекати заморозків у травні і що буде з рослинами?

Цьогоріч весна відзначилася коливанням температур. На початку березня в Україну прийшло потепління, а у квітні деякі регіони охопили заморозки.

Під кінець другого весняного місяця знову можна було грітися під сонцем, а у травні стало прохолодніше.

Чи будуть морози у травні і як погода може вплинути на рослини – розповідає "УП. Життя".

Чи будуть заморозки найближчими днями?

Вночі 9 травня у північно-західній частині України поверхню ґрунту вкривали заморозки. Температура біля верхнього шару землі коливалася від 0° до -5°. Температура повітря при цьому була вищою – від 3° до 5° тепла.

Така ж ситуація із заморозками на ґрунті буде вночі 10 та 11 травня. На північному заході країни Укргідрометцентр прогнозує від 0° до -5°, хоча температура повітря триматиметься на рівні 2-7° тепла.

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Загалом у травні слід очікувати середньої температури повітря 15°-19°, пишуть синоптики. Вона буде на 1,5-2,0° вищою за норму для України в цей період.

Чим небезпечні весняні заморозки?

Заморозки цілком типові для перехідних періодів від зими до літа й від літа до зими, говорять в Укргідрометцентрі. Найчастіше вони з'являються вночі або зранку за ясної, тихої погоди без вітру. Саме тоді утворюються найкращі умови для охолодження поверхні землі та шару повітря біля неї.

Найбільше від різких змін температури страждають культурні рослини. Особливо ті, які походять із тропічного або субтропічного поясу, зазначає біолог Юрій Бенгус. Під загрозою загибелі від весняних заморозків можуть опинитися томати, огірки, кабачки і картопля.

"У деяких з наших дерев можуть постраждати молоді пагони (дуб, ялина), але ці види розпускаються зазвичай після того, як весняні приморозки пройдуть", – говорить фахівець.

Водночас рослини, які родом з помірного поясу, зазвичай стійкі перед такими коливаннями температури. Серед них троянди, тюльпани, пшениця, редис, які не бояться навіть до -3° морозу.

Раніше ми розповідали, як вберегти дерева перед заморозками і що буде з фруктовими деревами цього року.