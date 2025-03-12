Чи дійсно 10% чоловіків виховують нерідних дітей? Відповідь на міф про "хитрих жінок і обдурених чоловіків"

Існує поширена думка, що приблизно в 10% сімей чоловіки виховують дітей, які насправді мають іншого біологічного батька.

Однак сучасні дослідження показують, що в більшості суспільств цей показник не перевищує 1%.

Генетик Левенського католицького університету Мартен Лармузо розповів журналу Science, наскільки поширене хибне батьківство у Європі та кого з відомих людей стосується його відкриття.

Скільки чоловіків насправді виховують нерідних дітей

У своїх дослідженнях Мартен Лармузо зосередився на позапарному батьківстві (EPP – extra-pair paternity), тобто випадках, коли чоловік, який вважає себе біологічним батьком дитини, насправді ним не є.

Цей термін не включає випадки всиновлення чи позашлюбних народжень, коли особа біологічного батька відома.

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Щоб з'ясувати частоту хибного батьківства, Лармузо розробив метод, який поєднує генеалогічні записи з тестами ДНК живих людей. Це дозволяє простежити випадки невідповідності батьківства навіть за кілька століть у минуле.

Раніше вважалося, що EPP трапляється у 10% сімей, але реальні цифри значно нижчі.

За результатами тестування 513 пар споріднених чоловіків, Лармузо встановив, що рівень EPP у Бельгії та Нідерландах за останні 500 років становив лише 1,5%.

Подальші дослідження в інших країнах Європи підтвердили ці висновки: ймовірність того, що юридичний батько не є біологічним, зазвичай не перевищує 1%.

"Єдиний заклик до всіх – припиніть панікувати. Це не така велика проблема, як ви думаєте", – каже генетик.

Лармузо дослідив, як соціальні та економічні фактори впливали на рівень EPP у Європі за останні 500 років. Виявилося, що найбільше зростання сталося у XIX столітті, коли люди масово переселялися в міста.

У бідних, переповнених кварталах великих бельгійських та нідерландських міст рівень EPP зріс у шість разів, досягнувши майже 6%.

Натомість у сільській місцевості, де всі знали одне одного, позашлюбне батьківство було значно рідшим.

"Є багато прикладів, які спростовують цей стереотип про хитрих жінок і обдурених чоловіків", – каже фахівчиня з еволюційної біології Брук Скелза з Каліфорнійського університету.

А як щодо інших країн?

У різних культурах ставлення до біологічного батьківства варіюється.

Наприклад, серед південноамериканських племен яномамі вважається, що дитина може мати кількох біологічних батьків.

У народності німба в Непалі жінки мають кількох чоловіків, і всі вони спільно виховують дітей.

У народності химба в Намібії рівень EPP сягає 48%, але це не означає, що чоловіки не знають правду.

Вони відкрито обговорюють питання батьківства і вважають себе соціальними батьками всіх дітей своєї дружини, незалежно від біології.

"Це не те, що їх дурять – ці чоловіки справді вважають себе соціальними батьками, навіть якщо вони не є біологічними", – пояснює Скелза.

Як генетик спростовував поширений міф

У 1991 році в журналі The Lancet була опублікована стаття, в якій дослідники припустили, що 10% дітей народжені не від своїх юридичних батьків.

Проте на той момент не було надійних даних, які б підтверджували чи спростовували цю цифру. Незважаючи на це, теза швидко поширилася в медіа та науковій спільноті, поступово перетворившись на широко визнаний факт.

"Якщо ця цифра є точною, то багато сімейних історій не такі, якими здаються, і генеалогія може виявитися марною справою", – зазначає Маартен Лармузо.

Його рідний дядько, дослідник сімейного дерева, втратив інтерес до генеалогії, дізнавшись цю статистику.

Проте сам дослідник не тільки не втратив зацікавленості, а й вирішив перевірити, наскільки цей показник відповідає реальності.

У 2009 році Лармузо розпочав масштабне дослідження. Він збирав дані про сімейні дерева, що сягали XV століття, співпрацював з бельгійськими та нідерландськими генеалогами, відвідував архіви, їздив у сільські церкви та вивчав метричні книги.

Наступним кроком було ДНК-тестування. Лармузо визначив тисячі чоловіків, які за родоводами мали бути спорідненими по батьківській лінії, і взяв у них зразки ДНК для перевірки Y-хромосоми.

"Бувало, я просто обходив кожного чоловіка в селі з певним прізвищем і просив їх здати ДНК-тест. За один рік я відвідав 300 домогосподарств", – згадує Лармузо.

Дослідник шукав розбіжності: якщо два чоловіки мали одного спільного предка, але їхні Y-хромосоми не збігалися, це свідчило про випадок EPP.

Одним із найцікавіших відкриттів Лармузо став випадок Людвіга ван Бетховена. Дослідники перевірили Y-хромосому сучасних нащадків родини ван Бетховенів та виявили, що композитор не був біологічним родичем людей з цим прізвищем.

Для одного з нащадків, Вернера ван Бетховена, це стало справжнім потрясінням.

"Я дуже пишаюся своїм прізвищем. Тому я був розчарований, коли дізнався, що композитор не був біологічно справжнім ван Бетховеном", – каже Вернер.

Однак цей випадок не обов’язково був результатом навмисної зради або обману.

За словами вченого, чоловіки, які мали проблеми з фертильністю, могли свідомо дозволяти своїм дружинам мати коханців, щоб забезпечити потомство. Також є ймовірність сексуального насильства або примусу.

У випадку з Бетховеном відомо, що його дідусь і бабуся мали проблемний шлюб, але точно встановити, в якому поколінні сталася генетична розбіжність, неможливо.

Отже, попри поширений міф, реальні дослідження показують, що позапарне батьківство є значно рідшим, ніж вважалося раніше.

У Європі за останні 500 років рівень EPP у середньому становить 1%. Лише в окремих періодах та культурах (як у химба) цей показник може бути суттєво вищим.

Але дослідники кажуть, що навіть у тих випадках, коли батько не є біологічним, соціальне батьківство відіграє важливу роль.

"Біологічний зв’язок не є обов’язковим, щоб мати гарну сім’ю та бути хорошим батьком. Але для багатьох людей це все ще важливо", – каже Мартен Лармузо.