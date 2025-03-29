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Бандера не командував УПА, а кобзарів розстріляли на з’їзді. Де правда, а де фейк? Пройдіть ТЕСТ

Олена Барсукова — 29 березня, 06:00
Андрій Калістратенко/УП
Бандера не командував УПА, а кобзарів розстріляли на з’їзді. Де правда, а де фейк? Пройдіть ТЕСТ
Андрій Калістратенко/УП

Історія не терпить неправди.

Кожен фейк або міф – чи то жалісливий, чи то "переможний" – підриває довіру до українців та правди як такої.

Багато істориків наголошують: віктимізація українців знецінює памʼять реальних жертв репресій та інших трагічних подій з нашого минулого.

Водночас надмірна героїзація та фейки про "унікальність" українців підривають довіру до їхніх реальних здобутків.

"УП. Життя" за сприяння історика та учасника проєкту "LIKБЕЗ: Історичний фронт" Геннадія Єфіменка підготувала "антифейковий" тест про історію України.

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Перевірте, чи розпізнаєте ви популярні у мережі історичні міфи!

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Українську мову визнали третьою за милозвучністю серед усіх мов світу на лінгвістичному конгресі в Парижі 1934 року.

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Кошовий отаман Запорізької Січі Іван Сірко викладав у Сорбонні.

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У 1930 році в Харкові відбувся “зʼїзд розстріляних кобзарів” – радянська влада скликала до оперного театру понад 300 митців, яких потім розстріляли у лісосмузі.

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У 1949 році на Колимі за наказом Москви конвоїри втопили живцем у болоті три тисячі українських дівчат, "щоб нікому було народжувати бандерівців".

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Степан Бандера ніколи не керував УПА.

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"Конституція Пилипа Орлика" 1710 року була першою конституцією у світі.

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На час утворення СРСР Таганрог був у складі радянської України.

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Одесу заснувала Катерина II.

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США дипломатично визнали СРСР, коли в Україні тривав Голодомор.

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У 1937 році в період з 27 жовтня по 4 листопада на Соловках розстріляли 1111 вʼязнів.

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У 1944 році Берія і Жуков наказали виселити до Сибіру всіх українців, які жили на окупованих німцями територіях.

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У 1953 році у Москві заарештували міністра внутрішніх справ СРСР Лаврентія Берію.

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До Голодомору в СРСР проживав 81 мільйон українців, тобто більше, ніж росіян.

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Це фото було зроблене в Україні під час Голодомору-геноциду 1932-1933 років.