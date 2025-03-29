Бандера не командував УПА, а кобзарів розстріляли на з’їзді. Де правда, а де фейк? Пройдіть ТЕСТ
Історія не терпить неправди.
Кожен фейк або міф – чи то жалісливий, чи то "переможний" – підриває довіру до українців та правди як такої.
Багато істориків наголошують: віктимізація українців знецінює памʼять реальних жертв репресій та інших трагічних подій з нашого минулого.
Водночас надмірна героїзація та фейки про "унікальність" українців підривають довіру до їхніх реальних здобутків.
"УП. Життя" за сприяння історика та учасника проєкту "LIKБЕЗ: Історичний фронт" Геннадія Єфіменка підготувала "антифейковий" тест про історію України.
Перевірте, чи розпізнаєте ви популярні у мережі історичні міфи!
Українську мову визнали третьою за милозвучністю серед усіх мов світу на лінгвістичному конгресі в Парижі 1934 року.
Кошовий отаман Запорізької Січі Іван Сірко викладав у Сорбонні.
У 1930 році в Харкові відбувся “зʼїзд розстріляних кобзарів” – радянська влада скликала до оперного театру понад 300 митців, яких потім розстріляли у лісосмузі.
У 1949 році на Колимі за наказом Москви конвоїри втопили живцем у болоті три тисячі українських дівчат, "щоб нікому було народжувати бандерівців".