Як формують списки військовополонених для обміну та чи є пріоритетність? Пояснення

росіяни вдаються до різних маніпуляцій, щоб виміняти "цінних" для себе військових, віддавши якомога менше українських бійців, кажуть в КШ

Українських полонених у Росії ділять на своєрідні касти. Військових із підрозділів, які росіяни ненавидять найбільше, міняють значно гірше.

Це чи не єдина тенденція, яку українській стороні вдалося прослідкувати. Здебільшого встановити логіку, якою керується РФ при обміні полонених, доволі важко.

Про це в інтерв'ю для "УП. Життя" розповів представник Координаційного штабу Петро Яценко.

Обмінами полонених в Україні наразі займається Координаційний штаб. Українська сторона оперативно повідомляє РФ про всіх полонених росіян. Національне інформаційне бюро передає ці дані Міжнародному комітету Червоного Хреста в Україні, а той – МКЧХ у Росії.

Фактично, всі полонені, які є в базі НІБ – вже потрапили у список на обмін, каже Петро Яценко. УП

Втім, по той бік лінії фронту система значно складніша. За словами Петра Яценка, російське бюро підтверджує статус не всіх полонених і не завжди оперативно надсилає інформацію про них.

За його словами, фактично всі військові, які є в базі Національного інформаційного бюро, автоматично потрапляють у списки на обмін.

"Я розумію фрустрацію рідних, але не всі люди розуміють, як побудований перемовний процес. Кожен обмін – це дуже складний процес, адже ми маємо справу з ворогом, який не визнає цю війну конвенційно і хоче нас знищити.

Щодо всіх ведеться робота, і Координаційний штаб знає інформацію про всіх людей, які можуть бути у полоні", – повідомив Петро Яценко.

Він додав, що росіяни вдаються до різних маніпуляцій, щоб виміняти "цінних" для себе військових, віддавши якомога менше українських бійців.

Зокрема, вони намагаються штучно розширити свій обмінний фонд і включають до "списків" цивільних, яких мали б відпустити без обміну, якби дотримувалися Женевських конвенцій.

"Ми не можемо сказати "давайте ми з цього підрозділу стільки-то візьмемо, з цього стільки-то". Будь-який обмін складний для переговорів, а що вже казати про якісь квоти", – каже представник Координаційного штабу.

Він наголосив, що Україна ставиться до всіх полонених захисників однаково і працює над поверненням з полону кожного.

"Ми робили обміни, в яких повернули багато наших жінок-військовослужбовиць, але ми хочемо забрати всіх жінок, які в полоні у ворога. Росіяни на це не йдуть. Ми вимагаємо, щоб вони відпустили некомбатантів – це військові музиканти, капелани, лікарі. І вони їх не віддають. Вони навіть не хочуть віддавати важкопоранених, які ніколи не зможуть знову стати у стрій.

Росія абсолютно не той партнер, з яким можна проводити гуманістичні перемовини. Ми готові поміняти всіх, але це не процес, де є рівноправні партнери, а цинічний торг", – зазначив Петро Яценко.

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