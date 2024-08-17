Космічне пиво може смакувати краще ніж земне – вчені

Вчені спробували зробити пиво в умовах, які наближені до космічних. Вони дійшли висновку, що мікрогравітація може не тільки прискорити процеси бродіння, але й допомагати виробляти продукти вищої якості.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованих в журналі Beverages, пише Popular Science.

Люди впродовж всієї історії використовували бродіння не лише для випивки, але й для виготовлення всього: від хліба до маринованих огірків і йогурту.

Тож команда з Інституту харчових і сільськогосподарських наук Університету Флориди (UF/IFAS) вперше експериментувала з виготовленням пива в умовах мікрогравітації.

"Ми точно збираємося проводити ферментацію в умовах мікрогравітації в майбутньому, оскільки ми продовжуємо досліджувати космос, і будуть результати, які нам буде дуже важко передбачити", — співавтор дослідження та UF/IFAS Ендрю Макінтош.

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Наразі експеримент проводили не на Міжнародній космічній станції, а у крихітному симуляторі мікрогравітації.

Коли ячмінь розтерли у сусло (солодка рідина, отримана із зерна, необхідна для пива та віскі), його розділили на 6 зразків. В кожну пробірку додали дріжджі Saccharomyces pastrorianus, які використовуються в лагерах.

Три з них помістили в кліностат. Це інструмент, здатний імітувати умови мікрогравітації шляхом постійного обертання його вмісту навколо горизонтальної осі.

Інші ж три пробірки лишили для контролю.

Протягом трьох днів команда через регулярні проміжки часу оцінювала бродіння пива на основі щільності, кількості дріжджів та їхньої життєздатності.

Через три доби науковці виявили, що мікрогравітація не лише не шкодить процесу бродіння, а й може пришвидшити його.

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Та найцікавішим виявилось те, що дріжджі за умов мікрогравітації дозволяють отримувати продукти навіть вищої якості, ніж від бродіння на Землі.

Вчені припускають, що такий ефект пов'язаний з певним геном у дріжджах, який контролює рівні складноефірних побічних продуктів бродіння, відповідальних за хороший і поганий смак пива.

На смак впиває співвідношення алкоголю та світлого ефіру. Зазвичай він складає 3:1 або 4:1. Є навіть правило: чим більше це співвідношення, тим більш сухе та менш ароматне пиво виходить.

Команда зафіксувала, що їхні контрольні зразки мають співвідношення 1,4:1, а мікрогравітаційне пиво виміряно 4,6:1 (тобто менш ароматне).

Два ефіри (ізоамілацетат і 2-фенетилацетат) відповідають за фруктовий смак, схожий на банани, який частина споживачів можуть вважати небажаним. У пробірках з мікрогравітації їхня концентрація була значно нижча у порівнянні з контрольними. Завдяки цьому пиво в умовах мікрогравітації було б вищої якості.

"Залежно від пивоварні ці сполуки можуть бути бажаними; однак присутність цих сполук вище порогу виявлення зазвичай вважається дефектом", – зауважують вчені.

Але ці висновки зробили лише на основі хімічного аналізу – вчені не пробували готовий продукт.

Д ослідники вважають, що мікрогравітація може активно сприяти створенню кращого пива і навіть може забезпечити переваги, які не реалізуються на землі.