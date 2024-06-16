Уповільнює реакції і прискорює старіння: науковці дослідили вплив космосу на організм людини

Четверо людей, які в 2021 році провели три дні поза межами Землі, зазнали фізичних і психічних змін організму. Це вплинуло на їхні ДНК і спричинило помірне зниження когнітивних навичок.

Такими є результати дослідження аналізів і тестувань астронавтів, опубліковані в збірці на Nature, повідомляє The New York Times.

Крістофер Мейсон, професор геноміки, фізіології та біофізики Weill Cornell Medicine в Нью-Йорку та один із керівників дослідження, назвав збірку "найглибше дослідженням команди, яке ми коли-небудь проводили".

Четверо членів екіпажу Inspiration4 – першої подорожі на орбіту, жоден з астронавтів якої не мав професійних навичок – протягом трьох днів польоту збирали свої зразки крові, сечі, фекалій та слини. Також вони проходили тести, результати яких вчені потім порівняли із показниками здібностей, отриманими під час аналізу на Землі.

Inspiration4/Instagram Inspiration4/Instagram

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Прискорене старіння

Науковці виявили, що теломери – послідовності ДНК на кінцях хромосом, призначені для їхнього захисту – в космосі ставали довшими. Це свідчить про зменшення біологічного віку.

Подібні наслідки перебування в невагомості відстежили і в астронавта Скотта Келлі, який провів у космосі майже рік.

Однак після повернення на Землю теломери скоротилися до меншої довжини, ніж була перед польотом. Вчені називають це ознакою прискореного старіння.

Схожі зміни раніше виявляли у людей, які піднімалися на Еверест. Це означає, що причиною зміни розміру теломерів є не невагомість, а радіаційний вплив.

Негативний вплив на нирки

Доктор Афшин Бехешті з Космічного наукового інституту Blue Marble та дослідницького центру Еймса NASA виявив молекулярні зміни в нирках астронавтів, які можуть спричинити утворення у них каменів.

Зміни не стануть проблемою після триденної космічної подорожі, але можуть стати значною медичною проблемою під час більш тривалих польотів, зокрема на Місяць.

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Погіршення когнітивних реакцій

Один з тестів, які проходили астронавти, оцінював їхню психомоторну пильність, здатність концентруватися та утримувати увагу.

У ході випробувань члени екіпажу мали дивитися на коробку на екрані і при зміні зображення якомога швидше натиснути на кнопку. Результати тестування засвідчили зниження уважності в космосі.

Інші види аналізу вказали на дефіцит візуального пошуку та робочої пам’яті.

Раніше дослідники також вивчали зміни в організмах астронавтів під час та після космічних подорожей. Однак остання інформація дозволила вченим порівняти короткострокові наслідки з тим, що відбувається під час більш тривалих місій.

Збільшення кількості туристів, які купують подорожі за межі планети, вимагає також даних про боротьбу з наслідками польотів.

Раніше ми розповідали про туристичну ракету New Shepard, яка полетіла в космос на борту з 90-річним членом екіпажу.