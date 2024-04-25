У ПЦУ запевнили, що жінкам можна приходити до церкви в штанах

До храму жінки можуть заходити у штанах. Подібних заборон насправді не існує, повідомили в Православній Церкві України.

"Немає в нашій Церкві такої заборони. Та й в інших Православних Церквах світу (окрім МП, очевидно) подібних правил, які б забороняли зараз жіноцтву в штанах приходити до храмів.

Для наших священнослужителів важливим є не те, в якому одязі людина приходить до храму, а головне – з якими бажаннями та духовними потребами", – зауважили представники духовенства.

У ПЦУ додали, що міф стосовно жінок у штанах виник від неправильного тлумачення Писання.

Найчастіше в контексті такої "заборони" посилаються на рядки зі Старого Завіту: "На жінці не повинно бути чоловічого одягу, і чоловік не повинен вдягатися в жіноче вбрання, бо мерзенний перед Господом Богом твоїм усякий, що робить це" (Втор. 22: 5).

Читайте також : Синод ПЦУ вилучив із церковного календаря день пам'яті російського князя Олександра Невського

Тому священнослужителі зазначають, що йдеться геть не про речі, у які вдягаються парафіяни, а про заборону чоловікові вдавати з себе жінку, а жінці – чоловіка.

"Отже, важливою є не так форма одягу, як мета, з якою він вживається. Переконані: для Бога важливе не зовнішнє, а внутрішнє, не тимчасова "обгортка" людини, а її духовні прикраси. Хоча, безперечно, і чоловічий, і жіночий одяг, особливо коли людина проходить до храму, не має бути спонуканням до гріховних спокус", – додали в ПЦУ.

Нагадаємо, раніше в ПЦУ розвінчали міфи навколо новоюліанського календаря. Там зазначили, що нічого "неправославного" чи "католицького" в ньому немає.