ПЦУ ухвалила декларацію про "негативне ставлення до гомосексуалізму"

Представники Православної Церкви України затвердили декларацію про негативне ставлення до гомосексуалізму.

Про це повідомили на сайті релігійної організації.

Рішення ухвалили під час помісного собору 27 липня, на якому священнослужителі затвердити Декларацію "Про негативне ставлення до гріха содомії (гомосексуалізму), його пропаганди у суспільстві, до гендерної ідеології і так званих одностатевих шлюбів (одностатевих співжиттів)".

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Нагадаємо, раніше ПЦУ виступила проти створення інституту "реєстрованого партнерства", назвавши це загрозою суспільній моралі.

Фото: Митрополит Епіфаній

На думку священнослужителів, офіційне визнання реєстрованих партнерств суперечить Конституції, в якій визначення шлюбу трактується як союз одного чоловіка і однієї жінки.

Законопроєкт про реєстрацію цивільних партнерств зареєстрували у Верховній Раді в березні 2022 року. Документ передбачає альтернативу традиційним шлюбам в Україні та дозволяє реєструвати одностатеві стосунки.

У червні комітет соціальної політики і захисту прав ветеранів підтримав цей документ, незабаром його розгляне Верховна Рада.

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