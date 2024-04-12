Кого з цивільних зможуть ховати на меморіальному військовому кладовищі – пояснення

На Національному меморіальному військовому кладовищі, яке мають збудувати у Фастівському районі на Київщині, будуть ховати не тільки військових, а й деяких цивільних.

У державній установі "НМВК" пояснили, що йдеться про ветеранів, які демобілізувалися і стали цивільними людьми. Водночас на НМВК не ховатимуть людей, які не захищали Україну у війську.

Про це повідомив заступник директора держустанови "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Старущенко на пресконференції Медіацентру Україна-Укрінформ 12 квітня.

"У нашому війську зараз дуже багато мобілізованих людей, які не були військовими до початку широкомасштабної агресії. Ми розуміємо, що після перемоги значна кількість людей демобілізується.

Маючи відповідний статус учасника бойових дій, вони, як цивільні особи, можуть в подальшому бути поховані та вшановані на національному військово-меморіальному кладовищі", – сказав Ярослав Старущенко.

Водночас це не стосується людей, які не мають статусу учасника бойових дій.

"Не йдеться взагалі про поховання цивільних, які не брали участь у відбитті широкомасштабної агресії, і взагалі не має йдеться про об'єднання Київського муніципального кладовища з військовим меморіальним кладовищем", – наголосив Старущенко.

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Загалом меморіальне кладовище у Гатненській громаді зможе вмістити 150 тисяч поховань, 100 тисяч з яких – традиційні, а 50 тисяч – колумбарні.

Закон України "Про поховання та похоронну справу" визначає, хто може бути похований на НМВК. Насамперед, це полеглі військовослужбовці Сил оборони, які брали участь у захисті територіальної цілісності та незалежності України (з 2014 року).

Також це Герої України, які з 2014 року були нагороджені орденом "Золота зірка", повні кавалери ордену "Богдана Хмельницького", повні кавалери ордену "Княгині Ольги" та повні кавалери ордену "За Мужність", пояснює Ярослав Старущенко.

Зрештою, на НМВК можуть бути поховані всі захисники, які мають статус учасника бойових дій, а також військові, які захищали національні інтереси України на міжнародній арені, беручи участь у миротворчих місіях ООН, починаються з 1991 року.

Нагадаємо, раніше фахівці розвіяли міфи довкола Національного меморіального військового кладовища на Київщині (зокрема, про вирубку лісів і шкоду Смарагдовій мережі).