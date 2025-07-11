Чи залучатимуть штучний інтелект до створення або перевірки завдань НМТ? Відповіли в УЦОЯО

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) наразі не використовують тестові завдання НМТ, розроблені штучним інтелектом, але його планують навчити перевіряти деякі відповіді у майбутньому.

Про це розповіла директорка Центру Тетяна Вакуленко на YouTube-каналі Нової української школи.

За її словами, створення якісного тестового завдання – це складний і дорогий процес.

"Тестове завдання – це дуже дорога історія, якщо порахувати всі етапи роботи, які проходить завдання від автора до потрапляння на екран учасника", – пояснює Вакуленко.

Дехто з авторів уже пробує використовувати ШІ – зокрема, щоб дати йому завдання на виконання, як учаснику. Але про масове впровадження технології наразі не йдеться.

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"Зараз ми обережно оптимістичні (…) Ми потроху щось використовуємо, але для того, щоб на масовому оцінюванні його використовувати – точно рано", – зазначає очільниця УЦОЯО.

Тетяна Вакуленко наголошує, що до теми укладання завдань треба ставитися відповідально. Нині за розробку тестових завдань несуть відповідальність конкретні автори, переваги або хиби яких може проаналізувати УЦОЯО.

"Ми рахуємо статистику, скільки прийшло завдань, скільки не отримало позитивних рецензій, скільки пішли на апробацію і мають погану статистику. Ми розуміємо, як пише той чи інший автор. Зі штучним інтелектом це буде складніше", – каже Вакуленко.

Водночас в УЦОЯО розглядають можливість використання ШІ в майбутньому, наприклад, у ролі третього екзаменатора на тестах з відкритими відповідями.

"Ми думаємо про те, що коли повернемося до більш класичного варіанту тестування, тобто до моделі з відкритими відповідями, [можна буде] принаймні на рівні експерименту [зробити] третім екзаменатором штучний інтелект, щоб натренувати модель", – каже Тетяна.

Оцінки двох екзаменаторів визначатимуть успішність вступника і враховуватимуться як частина сумарного бала, а штучний інтелект допоможе фахівцям оцінити, наскільки суголосний він з людьми.

За її словами, база з 28-300 тисяч відповідей учасників має хороший потенціал для тренування таких моделей.

Крім того, розробники Центру вже працюють над модулями для платформи "Українська школа онлайн", які перевірятимуться штучним інтелектом.

"Зрозуміло, що там принаймні на перших етапах буде приписка: "перевірено штучним інтелектом, може відрізнятися від результату, який запропонувала людина", – зауважує директорка УЦОЯО.

Нагадаємо, раніше Вакуленко назвала найбільші проблеми НМТ 2025 року.