На НМТ в учасника виявили шпаргалку з табличкою множення
Цьогоріч організатори національного мультипредметного тесту (НМТ) зафіксували невелику кількість порушень, коли учасники намагалися використовувати шпаргалки чи телефони. В одному з випадків абітурієнт проніс на тестування табличку множення.
Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в ефірі телемарафону.
"Були і дуже дивні ситуації для нас. В одного з порушників виявили шпаргалку. Абсолютно всіх організаторів оцінювання здивувало те, що було на ній. Це була таблиця множення. Тут потрібно замислитися про те, як забезпечити опанування базовими знаннями та навичками", – поділилася Вакуленко.
За її словами, якщо випускники шкіл порушували правила НМТ, то їхні результати анулювали. Відтак, вони не матимуть можливості скласти іспит цього року і вступити до бажаного закладу вищої освіти.
За попередніми оцінками організаторів НМТ, цьогорічні результати учасників іспиту фактично відповідають минулорічним.
"Результати фактично аналогічні до минулорічних. Частки тих, хто не пройшов оцінювання або отримав доволі високі результати – 150 і вище балів – приблизно такі ж, як і були минулого року в розрізі всіх ключових предметів", – прокоментувала аналіз сесій НМТ до 5 червня очільниця УЦОЯО.
Вона розповіла, що під час основної сесії організатори та учасники тестування зіткнулися з багатьома складнощами, зокрема через ймовірні пошкодження мережі електроенергії, проблеми з інтернетом та загрозою безпеки через повітряні тривоги.
Якщо майбутнім вступникам не вдавалося пройти НМТ з вагомих причин, то після подання заяв їх допустили до іспиту під час додаткової сесії в липні.
Раніше ми розповідали, що нового в цьогорічному НМТ та за яких обставин результати можуть анулювати.