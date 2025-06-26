На НМТ в учасника виявили шпаргалку з табличкою множення

Цьогоріч організатори національного мультипредметного тесту (НМТ) зафіксували невелику кількість порушень, коли учасники намагалися використовувати шпаргалки чи телефони. В одному з випадків абітурієнт проніс на тестування табличку множення.

Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в ефірі телемарафону.

"Були і дуже дивні ситуації для нас. В одного з порушників виявили шпаргалку. Абсолютно всіх організаторів оцінювання здивувало те, що було на ній. Це була таблиця множення. Тут потрібно замислитися про те, як забезпечити опанування базовими знаннями та навичками", – поділилася Вакуленко.

За її словами, якщо випускники шкіл порушували правила НМТ, то їхні результати анулювали. Відтак, вони не матимуть можливості скласти іспит цього року і вступити до бажаного закладу вищої освіти.

За попередніми оцінками організаторів НМТ, цьогорічні результати учасників іспиту фактично відповідають минулорічним.

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"Результати фактично аналогічні до минулорічних. Частки тих, хто не пройшов оцінювання або отримав доволі високі результати – 150 і вище балів – приблизно такі ж, як і були минулого року в розрізі всіх ключових предметів", – прокоментувала аналіз сесій НМТ до 5 червня очільниця УЦОЯО.

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Вона розповіла, що під час основної сесії організатори та учасники тестування зіткнулися з багатьома складнощами, зокрема через ймовірні пошкодження мережі електроенергії, проблеми з інтернетом та загрозою безпеки через повітряні тривоги.

Якщо майбутнім вступникам не вдавалося пройти НМТ з вагомих причин, то після подання заяв їх допустили до іспиту під час додаткової сесії в липні.

Раніше ми розповідали, що нового в цьогорічному НМТ та за яких обставин результати можуть анулювати.