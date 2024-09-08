Сондер, зенозіна чи паро? Тест про почуття, про які ви раніше не чули
У 2015 році сценаристи студії Pixar змусили кіноглядачів з усього світу спостерігати на своїх екранах за емоціями 11-річної школярки Райлі. Тоді мультфільмі "Думками навиворіт" отримав "Оскар" у номінації "найкраща повнометражна анімаційна стрічка".
Цьогоріч, через 9 років після прем’єри, кінотеатри знову збирали всіх охочих подивитися на Райлі, однак вже у ролі підлітки – з її новими, складнішими емоціями. Так, мультфільм "Думками навиворіт 2" став найкасовішим в історії та зібрав у прокаті 1,46 мільярда доларів.
Зображені у стрічці радість, сум, гнів, страх, відраза, тривожність, нудьга, конфуз добре відомі для людства.
Як розповідає психотерапевтка Софія Влох, емоції – це психофізіологічні реакції на зовнішні та внутрішні стимули. Вони виникають у відповідь на те, що відбувається зовні або всередині нас.
"Емоції можуть супроводжуватись певними думками. І часто вони є швидшими, ніж емоції.
Є такий приклад: мишка бігла, хвостиком махнула і яєчко розбилося. Розбите яєчко – це наша емоція, а хвостик – думка. Ми реагуємо не просто на ситуації самі по собі, а на те, якого значення ми їй надаємо. Тому та одна і та сама ситуація для людей різного віку, релігій та культур може викликати різну емоцію", – каже експертка.
Однак не варто плутати емоції та почуття. Попри поширену думку, це не тотожні поняття.
"Наприклад, щастя – це почуття. Уявімо, вам принесли якийсь подарунок – ви відчуваєте емоцію радості. Але якщо цей подарунок є вашою мрією, то з’являється когнітивний компонент – осмислення, інтерпретація. Тоді це почуття щастя.
Почуттям також є, наприклад, кохання або незадоволеність", – пояснює психотерапевтка.
Ілюстратор, фотограф, режисер і письменник Джон Кеніг з 2006 року займається пошуком нових слів для позначення незвичайних почуттів. У 2021-му вийшов друком його словник неологізмів The Dictionary of Obscure Sorrows ("Словник незрозумілих печалей").
Відтепер дорослих людей все частіше наздоганяє почуття зенозіни, яке приправляється вемодаленом та врешті закінчується ліберосісом.
"Стандартизація наукової термінології ніколи не прийде до довершення – вона дуже розмаїта. Тому пошук назв для комплексних почуттів є абсолютно доречним.
Однак у психології та психотерапії фахівці завжди намагаються говорити так, щоб було зрозуміло пацієнтам. Хоча я не виключаю, що у майбутньому ці нові поняття стануть для нас звичними", – говорить Софія Влох.
Але що ж люди відчувають при зенозіні, чого бояться через вемодален і які бажання у них з’являються з ліберосісом? Дізнаєтеся у нашому тесті!
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