Сондер, зенозіна чи паро? Тест про почуття, про які ви раніше не чули

У 2015 році сценаристи студії Pixar змусили кіноглядачів з усього світу спостерігати на своїх екранах за емоціями 11-річної школярки Райлі. Тоді мультфільмі "Думками навиворіт" отримав "Оскар" у номінації "найкраща повнометражна анімаційна стрічка".

Цьогоріч, через 9 років після прем’єри, кінотеатри знову збирали всіх охочих подивитися на Райлі, однак вже у ролі підлітки – з її новими, складнішими емоціями. Так, мультфільм "Думками навиворіт 2" став найкасовішим в історії та зібрав у прокаті 1,46 мільярда доларів.

Зображені у стрічці радість, сум, гнів, страх, відраза, тривожність, нудьга, конфуз добре відомі для людства.

Як розповідає психотерапевтка Софія Влох, емоції – це психофізіологічні реакції на зовнішні та внутрішні стимули. Вони виникають у відповідь на те, що відбувається зовні або всередині нас.

"Емоції можуть супроводжуватись певними думками. І часто вони є швидшими, ніж емоції.

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Є такий приклад: мишка бігла, хвостиком махнула і яєчко розбилося. Розбите яєчко – це наша емоція, а хвостик – думка. Ми реагуємо не просто на ситуації самі по собі, а на те, якого значення ми їй надаємо. Тому та одна і та сама ситуація для людей різного віку, релігій та культур може викликати різну емоцію", – каже експертка.

Однак не варто плутати емоції та почуття. Попри поширену думку, це не тотожні поняття.

"Наприклад, щастя – це почуття. Уявімо, вам принесли якийсь подарунок – ви відчуваєте емоцію радості. Але якщо цей подарунок є вашою мрією, то з’являється когнітивний компонент – осмислення, інтерпретація. Тоді це почуття щастя.

Почуттям також є, наприклад, кохання або незадоволеність", – пояснює психотерапевтка.

Ілюстратор, фотограф, режисер і письменник Джон Кеніг з 2006 року займається пошуком нових слів для позначення незвичайних почуттів. У 2021-му вийшов друком його словник неологізмів The Dictionary of Obscure Sorrows ("Словник незрозумілих печалей").

Відтепер дорослих людей все частіше наздоганяє почуття зенозіни, яке приправляється вемодаленом та врешті закінчується ліберосісом.

"Стандартизація наукової термінології ніколи не прийде до довершення – вона дуже розмаїта. Тому пошук назв для комплексних почуттів є абсолютно доречним.

Однак у психології та психотерапії фахівці завжди намагаються говорити так, щоб було зрозуміло пацієнтам. Хоча я не виключаю, що у майбутньому ці нові поняття стануть для нас звичними", – говорить Софія Влох.

Але що ж люди відчувають при зенозіні, чого бояться через вемодален і які бажання у них з’являються з ліберосісом? Дізнаєтеся у нашому тесті!

1/12 Пам’ятаєте, яким довгими були роки, коли ви ходили до школи? Правда ж, зараз все значно пришвидшилося? Якщо ви погоджуєтеся, то маєте почуття під назвою… сондер Зенозіна – почуття, що кожен наступний рік минає значно швидше, ніж попередній. Назва походить від дуету двох імен – давньогрецького філософа Зенона, автора парадокса дихотомії (він запитував, як людина може йти з однієї точки в іншу, якщо вона повинна подолати нескінченну кількість напівпунктів), та богині Мнемозіни, яка у давньогрецькій міфології є уособленням пам’яті. зенозіна Зенозіна – почуття, що кожен наступний рік минає значно швидше, ніж попередній. Назва походить від дуету двох імен – давньогрецького філософа Зенона, автора парадокса дихотомії (він запитував, як людина може йти з однієї точки в іншу, якщо вона повинна подолати нескінченну кількість напівпунктів), та богині Мнемозіни, яка у давньогрецькій міфології є уособленням пам’яті. жуска Зенозіна – почуття, що кожен наступний рік минає значно швидше, ніж попередній. Назва походить від дуету двох імен – давньогрецького філософа Зенона, автора парадокса дихотомії (він запитував, як людина може йти з однієї точки в іншу, якщо вона повинна подолати нескінченну кількість напівпунктів), та богині Мнемозіни, яка у давньогрецькій міфології є уособленням пам’яті. паро Зенозіна – почуття, що кожен наступний рік минає значно швидше, ніж попередній. Назва походить від дуету двох імен – давньогрецького філософа Зенона, автора парадокса дихотомії (він запитував, як людина може йти з однієї точки в іншу, якщо вона повинна подолати нескінченну кількість напівпунктів), та богині Мнемозіни, яка у давньогрецькій міфології є уособленням пам’яті.

2/12 Чи хотіли ви коли-небудь повернутися у минуле, аби розповісти собі, що у певний момент свого життя зробите неправильний вибір? Тоді ви відчували…

енуемент Енуемент – бажання повернутися в минуле, щоб розповісти собі щось про майбутнє. Наприклад, дати відповідь на запитання, яке раніше вас хвилювало, але лишилося невирішеним. Енуемент походить від двох французьких слів – énouer (видаляти дефектні частинки – вузлики чи нитки – з полотна) і dénouement (фінал історії, в якій усі ниточки сюжету збираються докупи та все пояснюється). жуску Енуемент – бажання повернутися в минуле, щоб розповісти собі щось про майбутнє. Наприклад, дати відповідь на запитання, яке раніше вас хвилювало, але лишилося невирішеним. Енуемент походить від двох французьких слів – énouer (видаляти дефектні частинки – вузлики чи нитки – з полотна) і dénouement (фінал історії, в якій усі ниточки сюжету збираються докупи та все пояснюється). онізм Енуемент – бажання повернутися в минуле, щоб розповісти собі щось про майбутнє. Наприклад, дати відповідь на запитання, яке раніше вас хвилювало, але лишилося невирішеним. Енуемент походить від двох французьких слів – énouer (видаляти дефектні частинки – вузлики чи нитки – з полотна) і dénouement (фінал історії, в якій усі ниточки сюжету збираються докупи та все пояснюється). сондер Енуемент – бажання повернутися в минуле, щоб розповісти собі щось про майбутнє. Наприклад, дати відповідь на запитання, яке раніше вас хвилювало, але лишилося невирішеним. Енуемент походить від двох французьких слів – énouer (видаляти дефектні частинки – вузлики чи нитки – з полотна) і dénouement (фінал історії, в якій усі ниточки сюжету збираються докупи та все пояснюється).

3/12 Ви колись усвідомлювали, що маєте багато спільних думок із Кафкою? Чи Гемінгвеєм? Це почуття має назву…

жуска Моледро – відчуття духовного зв’язку з митцем, якого ви ніколи в житті не зустрінете, який, можливо, жив багато століть тому. З португальської мови слово перекладається як "купа каміння". За місцевою легендою, якщо взяти камінь з купи й покласти його під подушку, вранці на мить з'явиться зачарований солдат, який потім знову перетвориться на камінь і повернеться до купи. паро Моледро – відчуття духовного зв’язку з митцем, якого ви ніколи в житті не зустрінете, який, можливо, жив багато століть тому. З португальської мови слово перекладається як "купа каміння". За місцевою легендою, якщо взяти камінь з купи й покласти його під подушку, вранці на мить з'явиться зачарований солдат, який потім знову перетвориться на камінь і повернеться до купи. ліберосіс Моледро – відчуття духовного зв’язку з митцем, якого ви ніколи в житті не зустрінете, який, можливо, жив багато століть тому. З португальської мови слово перекладається як "купа каміння". За місцевою легендою, якщо взяти камінь з купи й покласти його під подушку, вранці на мить з'явиться зачарований солдат, який потім знову перетвориться на камінь і повернеться до купи. моледро Моледро – відчуття духовного зв’язку з митцем, якого ви ніколи в житті не зустрінете, який, можливо, жив багато століть тому. З португальської мови слово перекладається як "купа каміння". За місцевою легендою, якщо взяти камінь з купи й покласти його під подушку, вранці на мить з'явиться зачарований солдат, який потім знову перетвориться на камінь і повернеться до купи.

4/12 Ви колись намагалися написати мелодію, але потім згадували, що існує всього сім нот, а тому чогось оригінального у вас вже точно не вийде? Це відчуття зветься…

ліберосіс Вемодален – страх через те, що все вже було зроблено до нас і бути оригінальними неможливо. Слово походить від поєднання шведських слів vemod – ніжний смуток, задумлива меланхолія – та Vemdalen – назва шведського містечка, яке магазин IKEA зазвичай використовує для найменувань своїх товарів. естох Вемодален – страх через те, що все вже було зроблено до нас і бути оригінальними неможливо. Слово походить від поєднання шведських слів vemod – ніжний смуток, задумлива меланхолія – та Vemdalen – назва шведського містечка, яке магазин IKEA зазвичай використовує для найменувань своїх товарів. сондер Вемодален – страх через те, що все вже було зроблено до нас і бути оригінальними неможливо. Слово походить від поєднання шведських слів vemod – ніжний смуток, задумлива меланхолія – та Vemdalen – назва шведського містечка, яке магазин IKEA зазвичай використовує для найменувань своїх товарів. вемодален Вемодален – страх через те, що все вже було зроблено до нас і бути оригінальними неможливо. Слово походить від поєднання шведських слів vemod – ніжний смуток, задумлива меланхолія – та Vemdalen – назва шведського містечка, яке магазин IKEA зазвичай використовує для найменувань своїх товарів.

5/12 Ви – головний герой в історії свого життя. У вас є рідні, друзі, знайомі. Але чи задумувалися ви, що всі навколо мають своє життя та власну унікальну історію? Якщо так, то йдеться про…

сондер Cондер – усвідомлення того, що кожна людина має свою історію. У всіх випадкових перехожих є власне життя з амбіціями, труднощами та радощами. Із французької сондер перекладається як "занурюватися на глибину".

паро Cондер – усвідомлення того, що кожна людина має свою історію. У всіх випадкових перехожих є власне життя з амбіціями, труднощами та радощами. Із французької сондер перекладається як "занурюватися на глибину".

жуску Cондер – усвідомлення того, що кожна людина має свою історію. У всіх випадкових перехожих є власне життя з амбіціями, труднощами та радощами. Із французької сондер перекладається як "занурюватися на глибину".

онізм Cондер – усвідомлення того, що кожна людина має свою історію. У всіх випадкових перехожих є власне життя з амбіціями, труднощами та радощами. Із французької сондер перекладається як "занурюватися на глибину".



6/12 Чи було у вас почуття, що все, що ви кажете, сприймається неправильно, а на роботі ви постійно робите помилку за помилкою? Тоді це…

жуску Паро – відчуття, що все, що ви робите, завжди йде якось неправильно. Термін походить від вислову par zero. Він означає уявну лунку на полі для гольфу. Як би влучно гравець в неї не вдарив – буде вже занадто пізно, аби змінити хід гри, бо він уже давно відстає.

естоз Паро – відчуття, що все, що ви робите, завжди йде якось неправильно. Термін походить від вислову par zero. Він означає уявну лунку на полі для гольфу. Як би влучно гравець в неї не вдарив – буде вже занадто пізно, аби змінити хід гри, бо він уже давно відстає.

паро Паро – відчуття, що все, що ви робите, завжди йде якось неправильно. Термін походить від вислову par zero. Він означає уявну лунку на полі для гольфу. Як би влучно гравець в неї не вдарив – буде вже занадто пізно, аби змінити хід гри, бо він уже давно відстає.

ліберосіс Паро – відчуття, що все, що ви робите, завжди йде якось неправильно. Термін походить від вислову par zero. Він означає уявну лунку на полі для гольфу. Як би влучно гравець в неї не вдарив – буде вже занадто пізно, аби змінити хід гри, бо він уже давно відстає.



7/12 Мабуть, кожен із нас хоч раз у житті хотів стати безтурботним і менше контролювати все навкруги. Це бажання має назву…

онізм Ліберосіс – бажання менше піклуватися про все та послабити контроль над життям. З італійської libero перекладається як "вільний". Також libero – це гравець волейбольної команди, який може рухатися вільніше, ніж інші, і без дозволу виходити на заміну, щоб утримувати м'яч у грі.

трамспрінга Ліберосіс – бажання менше піклуватися про все та послабити контроль над життям. З італійської libero перекладається як "вільний". Також libero – це гравець волейбольної команди, який може рухатися вільніше, ніж інші, і без дозволу виходити на заміну, щоб утримувати м'яч у грі.

жуску Ліберосіс – бажання менше піклуватися про все та послабити контроль над життям. З італійської libero перекладається як "вільний". Також libero – це гравець волейбольної команди, який може рухатися вільніше, ніж інші, і без дозволу виходити на заміну, щоб утримувати м'яч у грі.

ліберосіс Ліберосіс – бажання менше піклуватися про все та послабити контроль над життям. З італійської libero перекладається як "вільний". Також libero – це гравець волейбольної команди, який може рухатися вільніше, ніж інші, і без дозволу виходити на заміну, щоб утримувати м'яч у грі.



8/12 Чи прагнули ви коли-небудь покинути свою рутинну роботу в офісі та поїхати до села, щоб доглядати за власною фермою? У цьому випадку ви відчували…

жуску Трамспрінга – бажання полишити свою кар’єру та жити простим життям. Наприклад, стати пастухом десь у горах або утримувати одинокий маяк. Цей термін походить з німецької мови – поєдання Stadtzentrum ("центр міста") і Rumspringa ("стрибати навколо"). Румспрінга – це також традиція, за якою амішські підлітки (християнська спільнота, яка надає перевагу традиційному способу життя) на деякий час занурюються в сучасність, перш ніж вирішити, як їм жити. опію Трамспрінга – бажання полишити свою кар’єру та жити простим життям. Наприклад, стати пастухом десь у горах або утримувати одинокий маяк. Цей термін походить з німецької мови – поєдання Stadtzentrum ("центр міста") і Rumspringa ("стрибати навколо"). Румспрінга – це також традиція, за якою амішські підлітки (християнська спільнота, яка надає перевагу традиційному способу життя) на деякий час занурюються в сучасність, перш ніж вирішити, як їм жити. трамспрінгу Трамспрінга – бажання полишити свою кар’єру та жити простим життям. Наприклад, стати пастухом десь у горах або утримувати одинокий маяк. Цей термін походить з німецької мови – поєдання Stadtzentrum ("центр міста") і Rumspringa ("стрибати навколо"). Румспрінга – це також традиція, за якою амішські підлітки (християнська спільнота, яка надає перевагу традиційному способу життя) на деякий час занурюються в сучасність, перш ніж вирішити, як їм жити. онізм Трамспрінга – бажання полишити свою кар’єру та жити простим життям. Наприклад, стати пастухом десь у горах або утримувати одинокий маяк. Цей термін походить з німецької мови – поєдання Stadtzentrum ("центр міста") і Rumspringa ("стрибати навколо"). Румспрінга – це також традиція, за якою амішські підлітки (християнська спільнота, яка надає перевагу традиційному способу життя) на деякий час занурюються в сучасність, перш ніж вирішити, як їм жити.

9/12 Напевно, ви точно хоча б раз шкодували, що не змогли гідно відповісти своєму кривднику. Бо коли придумали відповідь, було вже надто пізно. Це відчуття має назву…

онізм Жуска – гіпотетична розмова, яку людина нав'язливо програє у своїй голові, аналізує її та вигадує, що можна було б сказати. Слово походить від французького jusqu'à – "поки".

жуска Жуска – гіпотетична розмова, яку людина нав'язливо програє у своїй голові, аналізує її та вигадує, що можна було б сказати. Слово походить від французького jusqu'à – "поки".

індосентія Жуска – гіпотетична розмова, яку людина нав'язливо програє у своїй голові, аналізує її та вигадує, що можна було б сказати. Слово походить від французького jusqu'à – "поки".

опія Жуска – гіпотетична розмова, яку людина нав'язливо програє у своїй голові, аналізує її та вигадує, що можна було б сказати. Слово походить від французького jusqu'à – "поки".



10/12 Як часто ви думаєте про своє значення у контексті світового масштабу? Це відчуття є…

онізмом Онізм – усвідомлення того, настільки незначним та маленьким є наш особистий досвід у контексті всього світу. У філософії онізм – це віра в те, що ваше життя обмежене єдиною реальністю через те, що людина обмежена єдиним тілом, однак чогось їй точно не вистачає.

індосентією Онізм – усвідомлення того, настільки незначним та маленьким є наш особистий досвід у контексті всього світу. У філософії онізм – це віра в те, що ваше життя обмежене єдиною реальністю через те, що людина обмежена єдиним тілом, однак чогось їй точно не вистачає.

опією Онізм – усвідомлення того, настільки незначним та маленьким є наш особистий досвід у контексті всього світу. У філософії онізм – це віра в те, що ваше життя обмежене єдиною реальністю через те, що людина обмежена єдиним тілом, однак чогось їй точно не вистачає.

повізмом Онізм – усвідомлення того, настільки незначним та маленьким є наш особистий досвід у контексті всього світу. У філософії онізм – це віра в те, що ваше життя обмежене єдиною реальністю через те, що людина обмежена єдиним тілом, однак чогось їй точно не вистачає.



11/12 Очі багато чого можуть розповісти про людину та зовсім не вміють брехати, чи не так? Якщо під час зорового контакту ви маєте схожі думки, то це відчуття під назвою…

повізм Опія – відчуття від інтенсивного зорового контакту з людиною, під час якого вам здається, що можете "зазирнути" всередину і дізнатися багато прихованого. Термін є злиттям грецьких слів όπιο ("опіум") та -ωπία ("очі").

індосентія Опія – відчуття від інтенсивного зорового контакту з людиною, під час якого вам здається, що можете "зазирнути" всередину і дізнатися багато прихованого. Термін є злиттям грецьких слів όπιο ("опіум") та -ωπία ("очі").

рубатозіс Опія – відчуття від інтенсивного зорового контакту з людиною, під час якого вам здається, що можете "зазирнути" всередину і дізнатися багато прихованого. Термін є злиттям грецьких слів όπιο ("опіум") та -ωπία ("очі").

опія Опія – відчуття від інтенсивного зорового контакту з людиною, під час якого вам здається, що можете "зазирнути" всередину і дізнатися багато прихованого. Термін є злиттям грецьких слів όπιο ("опіум") та -ωπία ("очі").

