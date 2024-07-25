"Думками навиворіт 2" став найкасовішим мультфільмом в історії кіно

Повнометражна анімація "Думками навиворіт 2" від студії Pixar стала найкасовішим мультфільмом за всю історію кінематографа.

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Раніше це звання мав мультфільм 2019 року "Крижане серце 2", який у світовому прокаті зібрав 1,45 мільярда доларів, але другим "Думкам навиворіт" вдалося обійти попереднього рекордсмена, пише Variety.

"Ми наповнені радістю! Дякуємо кожному шанувальнику у всьому світі за те, що зробили "Думками навиворіт 2" найбільшим анімаційним фільмом всіх часів", - прокоментувала новину Pixar у своєму Instagram.

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За шість тижнів прокату мультфільму про підлітку Райлі та емоції в її голові вдалося заробити 1,46 мільярда доларів: 601 мільйон – у США та 861 мільйон – у міжнародному прокаті.

Крім того, "Думки навиворіт 2" посунули стрічку "Барбі" (її бокс-офіс – $1,446 млрд) з 13 місця найкасовіших фільмів усіх часів.

Також мультик став анімацією, якій найшвидше вдалося перетнути позначку зборів у 1 мільярд доларів. Він зробив це за 19 днів.

Більш того, "Думками навиворіт" – наразі найкасовіший фільм 2024 року і єдиний, якому цього року вдалося заробити у прокаті мільярд доларів.

"Думками навиворіт 2" – продовження популярного мультфільму від Disney та Pixar. Перша частина вийшла у 2015 році. Режисером другої частини є Келсі Манн. Її бюджет – 200 мільйонів доларів.

Події другої частини відбуваються через рік після першого фільму. Головна героїня Райлі відсвяткувала свій 13-й день народження та готується до старшої школи. Її емоції Радість, Сум, Страх, Гнів та Відраза знайшли нову частину розуму Райлі – Самосвідомість.

Також емоції зустрічають Тривожність та її чотирьох товаришів Заздрість, Хандру, Конфуз та Ностальгію. "Старі" та "нові" емоції влаштовують справжню битву за Райлі.