Чоловік, який напав на підлітка на фунікулері, перебуває під вартою: що відомо про трагедію

Оновлено 09.04.2024 о 20:37

7 квітня на станції столичного фунікулера працівник Управління державної охорони Артем Косов штовхнув 16-річного Максима Матерухіна.

Хлопець впав на скло, отримав смертельний поріз шиї і помер ще до приїзду лікарів. Нападник був нетверезим і, за словами друзів Максима, почав чіплятися до них ще у вагоні.

Поліція відкрила кримінальне провадження, але друзі померлого вважають, що фігурантові можуть допомогти уникнути покарання.

Втім, у Київській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони стверджують, що нападника не відпустили на свободу і зараз він за ґратами.

"Його тримають під вартою. Обирають запобіжний захід", – відповіли "УП. Життя" у спецпрокуратурі.

Правоохоронці одразу відкрили кримінальне провадження за підозрою в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Фігуранту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Що сталося? Історія свідка

Трагедія сталася 7 квітня на столичному фунікулері. Детальніше про неї розповів друг Максима, а допис в Instagram опублікувала його сестра.

Друг Максима розповів, що нападник почав задиратися до їхньої компанії ще у вагоні. Підлітки відчули запах перегару та вирішили ігнорувати незнайомця.

Однак ігнорування розлютило чоловіка, і він не переставав влазити в розмову підлітків.

"Ми гуляли з друзями. Цього чоловіка ми раніше не бачили. Всі разом зайшли до фунікулера. Ми спілкувалися між собою. Цей чоловік розташувався вище від нас і почав встрягати в розмову зі словами типу: "Обісцяти вас"…

Потім він звернув увагу на Максима, який на вигляд був старшим і вищим за нас усіх, і сказав йому: "Ти будеш віддавати борг Батьківщині?". Максим відповів: "Як прийде час, буду захищати". На що цей чоловік сказав: "Ну давай, зараз будеш захищати". Максим: "Почекайте, я ж вам нічого не казав і нічого вам не зробив". Чоловік: "Усе, давай, зараз побачимо", – пригадує підліток.

Друг Максима каже, що ще тоді зрозумів, що незнайомець налаштований агресивно, тому взявся за перцевий балончик, який був у його кишені.

Коли фунікулер приїхав, компанія друзів вийшла з вагона. За словами хлопця, тоді фігурант схопив Максима за сорочку і штовхнув у скло, а потім – впав на нього, бо через сп’яніння не втримався на ногах.

"Він лежав на Максимові і я почав бризкати в цього чоловіка перцевим балончиком. Коли він встав, я побачив, що в Максима перерізане горло. Він пройшов кілька кроків у мій бік. Я бачу страшне видовище: скло повністю перерізало йому горло. Потім він впав без свідомості", – згадує хлопець.

Люди намагалися допомогти підлітку, а його друг відразу побіг до вахтера, щоб натиснути на червону кнопку. Вахтерка викликала поліцію, а інша дівчина – швидку.

Один із друзів Максима ліг на зловмисника, адже той "хотів втекти". Інші намагалися затиснути Максимові артерію, щоб зупинити кров. Попри їхні старання, хлопець не вижив.

"Один раз Максим ніби почав дихати, але потім помер. Згодом приїхала поліція разом зі швидкою.

Цього чоловіка затримали, він вже не тікав. При ньому знайшли марихуану, табельну зброю, до того ж він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Але поліція сказала, що "аби це доказати, потрібна експертиза", – заявив друг померлого.

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Згодом з’ясувалося, що підозрюваний Артем Косов працював в Управлінні державної охорони, що підпорядковане президенту та підконтрольне Верховній Раді.

"Затриманий правоохоронець уже відсторонений від виконання своїх обовʼязків. Його командування надає повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій", – запевняють у ДБР.

Однак друзі померлого вважають, що підозрюваного могли випустити на волю.

"Косова відпустили додому, адже в правоохоронних органах кажуть, що вони разом з Максимом просто втратили рівновагу і впали в скло, що НЕ є правдою. Злочинець має понести відповідальність за скоєний злочин", – заявила дівчина, яка поділилася свідченням про трагедію в Instagram.

Водночас Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони спростувала інформацію про звільнення фігуранта з-під варти.

Йому наразі обирають запобіжний захід. І, за даними "Української правди", правоохоронці клопотатимуть про арешт без права застави.

Що каже адвокат родини загиблого?

У коментарі для BBC адвокат сторони потерпілих Олександр Панченко розповів, що родина загиблого юнака важко переживає трагедію. Через підготовку до похорону вони не змогли бути присутніми на засіданні.

"У підозрюваного з Максимом стався конфлікт, через який загинула дитина. Ми вважаємо, що якби не незаконні дії підозрюваного, то, напевно, був би інший результат, тобто дитина була б жива", – заявив правозахисник.

Деякі ЗМІ повідомляли, що підозрюваний нібито є військовослужбовцем та колишнім працівником Державного бюро розслідувань, однак у ДБР цю інформацію заперечують.

"Соцмережами шириться дезінформація, що це нібито колишній працівник ДБР. Наголошую – це не відповідає дійсності", – сказала речниця відомства Тетяна Сапьян.

Відомо, що Управління державної охорони України та керівництво підозрюваного співпрацює із слідчими у цій справі.

Адвокат потерпілих зауважив, що не мав можливості вивчити всі деталі справи, але йому відомо, що свідки вказували на те, що нападник міг бути у стані алкогольного сп’яніння.

Державне бюро розслідувань повідомило про результати експертизи, яка підтвердила, що рівень алкоголю в крові підозрюваного становив 1,2 проміле.

Тим часом громадськість вимагає справедливого покарання для винуватця трагедії. Про це, зокрема, висловилася спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу "Зміна", вихованцем якої був Максим.

"Болюча звістка, яку неможливо усвідомити ні розумом, ні серцем. У неділю трагічно загинув вихованець нашої школи. Під час прогулянки з друзями по центру нашого міста, а саме на київському фунікулері, на Максима підступно напав дорослий чоловік.

Наразі у ЗМІ пишуть багато різної інформації, але те, що "здоровий дядько" напав на юнака посеред білого дня, це – жах. Співчуваємо родині та близьким Максима! Вічна, світла пам’ять і шана", – написали виховники спортсмена.

Також школа опублікувала реквізити для фінансової допомоги родині.