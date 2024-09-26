Левченко: За репараціями через сексуальне насильство під час війни звертаються частіше чоловіки
До проєкту з проміжних репарацій через сексуальне насильство, пов’язане з війною, звернулося більше чоловіків, ніж жінок.
Про це розповіла Уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко під час пресконференції в "Медіацентрі Україна".
"Поки до проєкту з проміжних репарацій звернулося більше чоловіків, ніж жінок. І виплачено компенсацію більшій кількості чоловіків, ніж жінок. Тому Україна ламає уявлення, що це винятково насильство, яке стосується жінок", – зазначила Катерина Левченко.
Точної кількості постраждалих чоловіків, що звернулися за компенсацією, вона не назвала.
Однак загалом заяви на компенсацію наразі подали 409 людей. Близько 250 з них вже отримали допомогу.
Також Уповноважена вважає, що після скоєних злочинів Росію треба внести до чорного списку країн згідно із процедурою подання доповіді Генеральним секретарем ООН щодо протидії сексуальному насильству в конфліктах.
"Є чорний список країн, які не можуть використовувати свій контингент для проведення миротворчих операцій в будь-якій точці земної кулі. Сьогодні Росія є частиною цих "миротворчих процесів" – я кажу це з великою іронією.
Тож для цього потрібна адвокація, потрібне розуміння, як ми можемо працювати й з міжнародними партнерами, і на двосторонньому рівні. І українське суспільство також має бути свідомим того, що це потрібно зробити та підтримувати такі зусилля", – зауважила Катерина Левченко.
Нагадаємо, у червні 2024 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №10132, який передбачає підтримку та відновлення прав постраждалих від сексуального насильства внаслідок російської збройної агресії.
У проєкті йдеться про визначення правового статусу таких людей та закріплення порядку надання постраждалим та їхнім сім’ям невідкладних репарацій.