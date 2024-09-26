Левченко: За репараціями через сексуальне насильство під час війни звертаються частіше чоловіки

Чоловіки частіше звертаються за репараціями через сексуальне насильство під час війни

До проєкту з проміжних репарацій через сексуальне насильство, пов’язане з війною, звернулося більше чоловіків, ніж жінок.

Про це розповіла Уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко під час пресконференції в "Медіацентрі Україна".

"Поки до проєкту з проміжних репарацій звернулося більше чоловіків, ніж жінок. І виплачено компенсацію більшій кількості чоловіків, ніж жінок. Тому Україна ламає уявлення, що це винятково насильство, яке стосується жінок", – зазначила Катерина Левченко.

Точної кількості постраждалих чоловіків, що звернулися за компенсацією, вона не назвала.

Однак загалом заяви на компенсацію наразі подали 409 людей. Близько 250 з них вже отримали допомогу.

ВІДЕО ДНЯ

Також Уповноважена вважає, що після скоєних злочинів Росію треба внести до чорного списку країн згідно із процедурою подання доповіді Генеральним секретарем ООН щодо протидії сексуальному насильству в конфліктах.

"Є чорний список країн, які не можуть використовувати свій контингент для проведення миротворчих операцій в будь-якій точці земної кулі. Сьогодні Росія є частиною цих "миротворчих процесів" – я кажу це з великою іронією.

Тож для цього потрібна адвокація, потрібне розуміння, як ми можемо працювати й з міжнародними партнерами, і на двосторонньому рівні. І українське суспільство також має бути свідомим того, що це потрібно зробити та підтримувати такі зусилля", – зауважила Катерина Левченко.

Нагадаємо, у червні 2024 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №10132, який передбачає підтримку та відновлення прав постраждалих від сексуального насильства внаслідок російської збройної агресії.

У проєкті йдеться про визначення правового статусу таких людей та закріплення порядку надання постраждалим та їхнім сім’ям невідкладних репарацій.