Репарації для постраждалих від сексуального насилля під час війни: ВР ухвалила за основу законопроєкт

Верховна Ррада ухвалила за основу законопроєкт №10132, який передбачає підтримку та відновлення прав постраждалих від сексуального насильства внаслідок російської збройної агресії.

Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк. Законопроєкт першому читанні підтримали 292 народні обранці.

Проєкт закону передбачає визначення правового статусу осіб, які постраждали від сексуального насилля або загиблих чи померлих, а також членів їхніх сімей.

Українців, яких спеціальна комісія визнає такими, що належать до цієї категорії осіб, вноситимуть до єдиного реєстру.

Крім того, документ пропонує закріпити на законодавчому рівні порядок надання постраждалим та їхнім сім’ям невідкладних репарацій, до яких входитимуть:

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фінансові виплати;

невідкладна медична та психологічна допомога;

юридична підтримка.

Також законопроєкт передбачає формування Фонду виплат невідкладних компенсацій, джерелами якого, зокрема, стануть кошти, отримані в порядку зворотної вимоги (регресу) до заподіювача шкоди, репарації чи інші стягнення з РФ.

Крім того, органам місцевого самоврядування планують надати можливість самостійно затверджувати локальні програми і створювати фонди для допомоги постраждалим та членам сімей загиблих чи померлих.

Нагадаємо, в Україні введуть покарання за образливі повідомлення сексуального характеру та інші форми насилля за ознакою статі.