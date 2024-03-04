Вчені розкрили таємницю рухомості гігантської зоряної дюни у Марокко

Дослідники визначили вік зоряної дюни Лала Лаллія, розташованої на південному сході Марокко. Вони також з’ясували, як вона сформувалася і рухається пустелею.

Піщані дюни – невиразно пірамідальні піщані утворення висотою приблизно 300 метрів. Вони формуються в пустелях Землі, а також на Марсі та Титані. Однак сам процес називають чудом через його таємничість, пишуть The Guardian і Reuters.

“Це надзвичайні речі, одне з природних чудес світу. З землі вони схожі на піраміди, але з повітря ви бачите вершину, яка розходиться від неї в трьох-чотирьох напрямках, через що вони виглядають як зірки”, – зазначив професор Джефф Даллер з кафедри географії та наук про землю в Аберіствіті (Вельс).

У журналі Scientific Reports вчені опублікували перше поглиблене дослідження зоряної дюни, відомої як Лала Лаллія (в перекладі з берберської мови – “найвища священна точка”). Її висота сягає 100 метрів, а ширина – 700 метрів.

Дослідники з’ясували, що основі дюни – 13 тисяч років, але верхня частина її структури була сформована лише впродовж останньої 1 тисячі років.

“Вона виявилася напрочуд молодою”, – сказав Даллер.

Її основа закінчила формуватися приблизно до 9 тисяч років тому.

“Потім поверхня стабілізувалася. Ми думаємо, що тоді було трохи вологіше, ніж сьогодні. Ми бачимо сліди старих коренів рослин, а це свідчить про те, що дюну стабілізувала рослинність.

Здається, вона залишалася такою приблизно 8 тисяч років. Потім клімат знову почав змінюватися, і ця зоряна дюна почала рости”, – розповів вчений.

Причиною утворення дюни Даллер називає накопичення піску, спричинене тим, що вітер дме в двох протилежних напрямках – з південного заходу та північного сходу. Стійкий третій вітер, який дме зі сходу, повільно зміщує дюну на захід зі швидкістю приблизно 50 сантиметрів на рік.

“Це важливо враховувати при будівництві доріг, трубопроводів або будь-якої інфраструктури”, – пояснив науковець.

Нагадаємо, вчені дослідили, що форму єгипетського Сфінкса створив вітер – люди лише надали йому рис.