Ваш телефон раптово змінює локацію і час на російські й білоруські? Генштаб пояснив причину

Чому телефони українців змінюють геолокацію і час та що з цим робити

Доповнено 05.11.24 о 18:50

Українці у соцмережах почали скаржитися на збій у телефонах. Гаджети раптово почали змінювати геолокацію та час. Хтось "опинився" у Москві, хтось – у Мінську.

"УП. Життя" розібралася, чому так відбувається.

Історик та журналіст Олександр Зінченко запитав своїх підписників у Facebook, кого геолокація на телефонах сьогодні відправила у Курськ.

З коментарів користувачів стало зрозуміло, що проблема досить поширена. Географія "мандрів" широка – Москва, Брянськ, Курськ, Бєлгород, Гомель, Мозир тощо.

РЕКЛАМА:

"На айфонах ще й час змінюється на той, що за твоєю точкою… Провела сьогодні годину за російським часом, дивні відчуття", – зазначила Оксана Степанова.

"Я кожен день прокидаюсь в якомусь невідомому мені населеному пункті, кожен раз у різному", – поділилася Ольга Євгенівна.

"В мене взагалі годинник на годину раніше перевівся, у всієї родини", – розповів Michael Kurbal.

"Збираюсь на роботу, в якийсь момент розумію, що на цілу годину запізнююсь. Викликаю таксі – геолокація Курськ. Через кілька хвилин їзди помічаю, як геолокація повернулась, а заразом і час на годину назад", – поділився своїм ранком Олексій Петрівський.

"Як важливо мати на кухні механічний годинник!" – зауважив Олександр Крамаренко.

Чому телефон змінює місце і час?

Як розповіла "УП. Життя" експертка з цифрової безпеки та цифрової грамотності ГО "Інтерньюз-Україна" Аліна Елєвтєрова, найімовірніше, зміна геолокації та часового поясу пов’язана з роботою радіоелектронної боротьби під час атак ворожих дронів.

"Пристрої РЕБ можуть спотворювати або глушити сигнали GPS, змушуючи гаджети думати, що вони в іншому місці. Наприклад, у Росії чи Білорусі. Це так званий "спуфінг" сигналу, коли замість правильного сигналу GPS пристрій отримуєте хибний. Це роблять для того, щоб змусити дрон загубитись або повернутись на територію ворога.

Мобільні телефони найчастіше налаштовані на автоматичне визначення часового поясу за допомогою геолокації. Якщо сигнал GPS збився або пристрій отримав некоректну інформацію про місце, він може налаштувати інший часовий пояс", – пояснила Елєвтєрова, також це підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ.

Там додали, що "спуфінг", який використовують для підвищення ефективності впливу РЕБ на противника, можуть викликати побічні ефекти для мобільних телефонів.

Що робити, щоб цього не траплялося?

"Доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися," – порадили фахівці Генштабу.

Щоб відключити цей режим, користувачам iPhone потрібно знайти в налаштування, обрати блок "Загальні", потім – "Дата і час" та вимкнути автоматичне визначення часового поясу.

Як вимкнути автоматичне визначення часового поясу на iPhone Скриншот "УП. Життя"

Налаштування на Android можуть відрізнятися, але логіка та сама. У блоці "Дата і час" треба зайти у пункт "Використовувати геодані" та прибрати дозвіл.

Як вимкнути автоматичне визначення часового поясу на Android Скриншот Аліни Елєвтєрової

"Якщо у телефоні немає конкретно такої галочки, вимкніть в цілому автоматичне налаштування часового поясу", – каже експертка.

Примітка: текст оновлено. Додано пояснення Генштабу.