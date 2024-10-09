Метро у Києві закривали через "жарт" дитини: на матір склали протокол

У розмові з поліціянтами хлопчик зізнався, що не усвідомлював наслідків своїх дій

Правоохоронці затримали винуватця тимчасового закриття станції метро "Дніпро" у Києві. Ним виявився 10-річний хлопчик, який вирішив "пожартувати", закинувши фільтр від протигазу в один із вагонів.

Про це розповіли в поліції Києва.

9 жовтня на одній зі станцій метро десятирічний хлопчик кинув до вагона фільтруючо-поглинаючу коробку до протигаза. Невідомий предмет налякав пасажирів, і вони почали масово виходити із вагона.

Згодом на станцію метро прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група – вони встановили, що загрози безпеці пасажирів немає.

Крім того, правоохоронці з’ясували, хто стояв за інцидентом – винуватцем був 10-річний хлопчик. Дитина пояснила, що, кинувши предмет до вагона метро, хотіла "пожартувати".

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Також хлопчик зізнався, що не усвідомлював наслідків своїх дій.

"Щодо матері хлопця поліцейські склали протокол за ст. 184 КУпАП – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, а зі школярем провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних вчинків у майбутньому", – розповіли поліціянти.

Санкція статті передбачає накладення штрафу.

"Приділяйте більше уваги своїм дітям, цікавтесь їхнім дозвіллям та роз’яснюйте, які наслідки можуть бути у разі вчинення ними будь-яких правопорушень", – наголошують правоохоронці.

Нагадаємо, о 16 годині 9 жовтня Київська міська державна адміністрація повідомила про закриття станції метро "Дніпро". Тимчасові незручності пояснили "технічними причинами". Через це поїзди проїжджали цю ділянку без зупинки.

У мережі поширювали відео, на якому пасажири метро покидають вагон. Користувачі стверджували, що причиною цього нібито стала міна або фільтр від протигазу.

Згодом у Національній поліції повідомили про те, що на місці працюють фахівці.

О 16:45 стало відомо, що станція метро "Дніпро" працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, у лютому 2023 року троє дітей з Дніпра повалили надгробний хрест на могилі військового на одному з місцевих цвинтарів.

Ними виявилися двоє 13-річних хлопців та 10-річна дівчинка. Тоді правоохоронці провели з дітьми бесіди, а їхніх батьків оштрафували.