На Полтавщині 6-річний школяр "замінував" гімназію. Покарають батьків

Шестирічний учень на Полтавщині пожартував про замінування свого навчального закладу.

Про інцидент, який трапився у гімназії села Розсошенці, повідомляє поліція області.

Під час обстеження прилеглої території та приміщень закладу правоохоронці не виявили жодних вибухових пристроїв.

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Працівники слідчо-оперативної групи менш ніж за годину встановили, хто повідомляв про "замінування".

Фото: Y-Boychenko/Depositphotos

Протокол про порушення за статтею 184 Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП) склали на одного з батьків хлопчика – "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей".

Якщо неповнолітній скоїв правопорушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність, то за статтею 184 КУпАП, максимальне покарання батькам складає штраф 5100 грн.

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