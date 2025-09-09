В Україні офіційно не визнана професія "доули смерті": що кажуть у Мінсоцполітики та МОЗ

В Україні офіційно не визнана професія "доули смерті". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, яке формує Національний класифікатор професій, наразі не внесло такий фах до переліку.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики у відповідь на запит "УП. Життя".

У відомстві кажуть, що натомість вразливі верстви населення, зокрема особи з невиліковними захворюваннями або хворобами, що потребують тривалого лікування, отримують підтримку відповідно до Державного стандарту соціальної послуги паліативного догляду.

"Соціальна послуга паліативного догляду – комплекс заходів, спрямованих на підвищення якості життя отримувача соціальної послуги, який частково або повністю втратив здатність до самообслуговування та потребує догляду, психологічної та духовної підтримки його та членів його сім’ї", – зазначають у Мінсоцполітики.

Таку послугу надає мультидисциплінарна команда, до складу якої можуть входити:

медичні працівники;

соціальні працівники;

психологи;

юристи;

представники релігійних організацій;

волонтери.

Ці фахівці пройшли спеціальне навчання з основ паліативної допомоги та догляду і надають допомогу безпосередньо за місцем проживання людини, кажуть у відомстві.

"Розглядати питання впровадження доул смерті як нової професії (посади) потрібно в комплексі з розвитком паліативної допомоги та перегляду Класифікатора професій", – переконані у Міністерстві соціальної політики.

Натомість у МОЗ раніше зазначали, що функції, які в міжнародній практиці традиційно виконує доула смерті, не є медичними за своєю суттю, оскільки не передбачають клінічного втручання, призначення лікування чи проведення процедур.

"Основні завдання таких фахівців полягають у забезпеченні психоемоційної, інформаційної та духовної підтримки осіб на завершальних етапах життя, а також членів їхніх родин.

Тому вважаємо доцільним розгляд ролі доули смерті в межах соціальної сфери з можливістю інтеграції до мультидисциплінарних команд, що надають паліативну допомогу", – переконані у МОЗ.

