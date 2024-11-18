Чому в Україні критично низький рівень народжуваності? Пояснює міністерка соцполітики

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявляє про критично низький рівень народжуваності в Україні у 2023-2024 роках.

Про це вона зазначила на форумі "Демографічне майбутнє України: стратегія стійкості та відновлення".

"Усі ми говоримо про проблему народжуваності. У нас критично низький рівень народжуваності дітей цього і минулого року. Це зрозуміло – війна не найкращий час. Але насправді, чи тільки війна? Чи дружні ми до матерів із дітьми?" – сказала Оксана Жолнович.

Міністерка також зауважила, що крім недостатніх умов для матерів, є низка соціальних проблем, пов'язаних із материнством. Наприклад, недостатня кількість дитячих садочків та місць для дітей у таких закладах.

Окремою проблемою Оксана Жолнович виділила відсутність соціальних гарантій та підтримки для матерів з дітьми, що мають інвалідність. А це, своєю чергою, призводить й до того, що люди з інвалідністю не можуть влаштуватися на роботу.

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Нагадаємо, за прогнозами ООН, кількість населення в Україні від початку повномасштабного вторгнення скоротилося на 10 мільйонів.

А за даними Центрального розвідувального управління США, Україна стала країною з найвищим рівнем смертності у світі та найнижчим показником народжуваності.