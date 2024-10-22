ООН: Після початку повномасштабної війни населення України скоротилося на 10 мільйонів

Більш точні підрахунки чисельності населення можна буде провести після закінчення війни

За підрахунками ООН, після початку повномасштабного вторгнення Росії українське населення скоротилося на 10 мільйонів або приблизно на чверть. Цьому сприяли виїзд громадян за кордон, зниження народжуваності та смерті, спричинені воєнними діями.

Найбільшу частку демографічного спаду складає 6,7 мільйона біженців.

Про це повідомила глава відділу Східної Європи Фонду народонаселення ООН Флоренс Бавер під час пресконференції в Женеві (Швейцарія), інформує Reuters.

Водночас точні підрахунки можна буде провести лише після закінчення війни, коли відбудеться повний перепис населення.

Флоренс Бавер зауважила, що значне скорочення кількості українців на території держави відбулося значною мірою через знелюднення окремих регіонів.

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Крім того, на демографічну ситуацію в Україні впливає "різке" скорочення народжуваності.

"Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі", – заявила Флоренс Бавер.

За її словами, для збереження стабільної кількості населення Україні потрібен коефіцієнт народжуваності 2,1 дитини на жінку.

В ООН вважають, що вторгнення РФ в лютому 2022-го року перетворило "складну" демографічну ситуацію в Україні на "більш серйозну".

Україна після виходу з Радянського Союзу в 1991 році мала понад 50 мільйонів населення, але, як і більшість її східноєвропейських і центральноазійських сусідів, зазнало серйозного скорочення.

Уже в 2021 році на території України проживало близько 40 мільйонів осіб.

Крім того, набагато більша Росія із довоєнним населенням у понад 140 мільйонів також зазнала погіршення і "без того жахливої" демографічної ситуації після початку повномасштабного вторгнення.

За словами Флоренс Бавер, за перші шість місяців цього року в РФ зафіксували найнижчий рівень народжуваності з 1999 року – цю статистику в Кремлі назвали "катастрофічною".

Раніше Центр розвідувального управління США заявив, що в 2024 році Україна стала країною з найвищим рівнем смертності та найнижчим показником народжуваності у світі.