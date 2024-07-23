Club 4 Paws та Курган і Agregat створили правила відповідальних, але неідеальних петперентів

Навіть у тих, хто не любить правила, вони є. Гурт Курган і Agregat у колаборації з Club 4 Paws поділилися своїми правилами відповідальних, але неідеальних петперентів та закурганили треки на будильник, щоб ніхто не проспав ранкову прогулянку або обід свого чотирилапого друга. Завдяки новій колаборації бренд преміального харчування для котів та собак Club 4 Paws від українського виробника Kormotech хоче нагадати про те, що всі ми неідеальні, але безумовну любов до своїх чотирилапих несемо з гордістю та відповідальністю.

П’ять правил відповідальних, хоча й неідеальних петперентів, а також треки на будильники від гурту Курган і Agregat можна переглянути на сторінці колаборації. А в соціальних мережах Club 4 Paws ці звуки можна використати для власних відео та взяти участь у розіграші подарунків.

Благодійний корм

Також кампанія містить благодійну складову. Club 4 Paws та Курган і Agregat запрошують поділитися своєю любовʼю до чотирилапих і придбати корм для Центру Адопції безпритульних тварин Patron Pet Center. Після вашої покупки Club 4 Paws подвоїть кількість придбаного корму і відправить вдвічі більше смаколиків для котів та собак у притулок Patron Pet Center. А ви, за участь у благодійній ініціативі, отримаєте подарунок-комплімент від Клубу та лідерів гурту Курган і Agregat.

Завантажити треки, подивитися фанові правила відповідальних, хоча й неідеальних та придбати корм для притулку Patron Pet Center можна на сайті Club 4 Paws.