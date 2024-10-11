Цьогоріч метеорологічна осінь завітала до Києва на два тижні пізніше за норму

Цьогоріч метеорологічна осінь у Києві почалася на два тижні пізніше

Цьогоріч метеорологічна осінь до Києва запізнилася на два тижні. Однак рекорду 2020 року побити їй не вдалося.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, метеорологічна осінь до столиці завітала 30 вересня – на два тижні пізніше за кліматичну норму. Про неї свідчить стійкий перехід середньодобової температури повітря нижче за позначку +15℃.

Найраніше метеорологічна осінь у Києві починалася у 1993 році – 25 серпня. Найпізніше – 15 жовтня у 2020-му.

Цьогорічне метеорологічне літо тривало 135 днів – з 18 травня до 29 вересня.

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Найдовшим літо було у 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів.

Нагадаємо, у 2023 році метеорологічна осінь розпочалася трохи пізніше – 2 жовтня.