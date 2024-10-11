Цьогоріч метеорологічна осінь завітала до Києва на два тижні пізніше за норму
Цьогоріч метеорологічна осінь до Києва запізнилася на два тижні. Однак рекорду 2020 року побити їй не вдалося.
Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень, метеорологічна осінь до столиці завітала 30 вересня – на два тижні пізніше за кліматичну норму. Про неї свідчить стійкий перехід середньодобової температури повітря нижче за позначку +15℃.
Найраніше метеорологічна осінь у Києві починалася у 1993 році – 25 серпня. Найпізніше – 15 жовтня у 2020-му.
Цьогорічне метеорологічне літо тривало 135 днів – з 18 травня до 29 вересня.
Найдовшим літо було у 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів.
Нагадаємо, у 2023 році метеорологічна осінь розпочалася трохи пізніше – 2 жовтня.