Вчені виявили нові факти про спеку на Землі: як це допоможе передбачити майбутнє потепління

Вчені виявили, що раніше Земля нагрівалася більше, ніж ми думали

Вчені виявили, що Земля в минулому нагрівалася більше, ніж вважалося раніше. За останні 500 мільйонів років клімат планети зазнавав великих змін: кілька разів кардинально змінювався від спеки до холоду, рівень океанів підіймався та опускався, а льодовики танули і знову з’являлися.

Тепер науковці попереджають, що через збільшення викидів вуглекислого газу щороку, температура планети може зрости більше, ніж прогнозували раніше, йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Science, передає The New York Times.

Зазначається, що чим краще науковці зможуть реконструювати історію клімату на планеті, тим краще вони зможуть передбачити, як він змінюватиметься в майбутньому.

У новому дослідженні група науковців представила масштабний огляд цієї історії, поєднавши геологічні дані з прогнозами, отриманими за допомогою комп’ютерних моделей глобального клімату.

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Дослідники вважають, що в минулому Земля була набагато гарячішою, особливо у періоди, коли концентрація вуглекислого газу була високою.

Це відкриття викликає занепокоєння, оскільки люди зараз викидають величезні обсяги вуглекислого газу в атмосферу, що може призвести до підвищення температури планети сильніше, ніж раніше очікувалося.

"Ми не говоримо, що планета нагріється негайно. Але в довгостроковій перспективі Земля, ймовірно, стане теплішою, ніж ми припускали раніше", – зазначає керівник дослідження Емілі Дж. Джадд.

Людство щорічно додає в атмосферу близько 40 мільярдів тонн вуглекислого газу, що створює значно більшу небезпеку, ніж повільні геологічні зміни в минулому.

"Коли рівень вуглекислого газу і температура змінюються надто швидко, екосистеми просто не встигають адаптуватися, що призводить до масових вимирань", – попереджає Джадд.

Раніше ми розповідали, що акули, які "жили" на коралових рифах, покидають свої домівки через те, що океани продовжують нагріватися.