Дітей віддавали самотнім чоловікам з ЄС: суд оголосив перші вироки у справі сурогатного материнства

Доповнено 01.10.2024 о 19:40

Уперше в Україні суд виніс вирок за торгівлю дітьми, народженими шляхом сурогатного материнства. Правоохоронці викрили злочинну групу з 12 осіб, які шукали самотніх чоловіків-іноземців і пропонували їм послуги сурогатних матерів-українок.

Троє з них вже отримали умовне покарання, бо визнали свою провину та співпрацювали зі слідством. Решті учасників – оголосили про підозру, повідомили у Київській міській прокуратурі.

У коментарі для "УП. Життя" речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова розповіла, що злочинне угрупування діяло мінімум з 2019 року. Його організаторами є керівники харківських та київських клінік, які надавали відповідні послуги.

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"На іноземних сайтах члени групи розміщували оголошення, у яких пропонували самотнім чоловікам з ЄС послуги з сурогатного материнства в українських клініках. Але згідно з чинним законодавством, скористатися ними може лише подружжя.

Таким чином чоловіки приїжджали до України, з ними підписували договір, а оплату здійснювали на окремий рахунок. Все виглядало нібито законно. З іноземцями працювали перекладачі, які також були частиною схеми", – каже Ірина Винокурова.

За її словами, сурогатними матерями були жінки переважно з Харківської області, які раніше вже народжували власних дітей, мали фінансові труднощі та борги.

"Їх переконували, що погодившись на сурогатне материнство, вони зроблять добру справу і для себе, бо таким чином вирішать свої фінансові проблеми, і для бездітної пари, яка мріє про дитину

Тобто вони не знали, для кого народжують, їх не попереджали, що це самотні чоловіки-іноземці", – зазначає речниця Київської міської прокуратури.

Окрім того, після народження дитини сурогатні матері повинні були оформити дитину на себе.

"За законом у дитини має бути батько і мати. Але у цьому випадку є лише батько. Тож жінок різними способами, зокрема залякуваннями, змушували зареєструвати новонародженого на себе.

Потім жінка давала дозвіл на вивіз дитини за кордон і маля разом з батьком покидали територію України", – пояснює Ірина Винокурова.

Якраз під час оформлення дитини працівниця одного з РАЦСів виявила злочинну схему.

"На реєстрацію малюка прийшла мати з батьком. Працівниця подивилася у паспорт іноземця і виявила, що строки перебування чоловіка в Україні не збігалися з вагітністю. Відтак жінка зізналася, що є сурогатною матір’ю. Далі викликали поліцію", – зауважує Ірина Винокурова.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, відомо про 10 дітей, яких народили сурогатні матері. Утім їх може бути більше.

Наразі оголосили вирок лише трьом учасникам групи – адміністраторам клініки та адвокату, який допомагав у реєстрації малюків. Їм висунули звинувачення у вербуванні людей з метою експлуатації з використанням обману та уразливого стану потерпілих, вчиненому повторно у складі злочинної організації – частина 2 статті 255, частина 4 статті 28, частина 3 статті 149 Кримінального кодексу України.

"Враховуючи співпрацю зі слідством, Оболонським та Подільським судами міста Києва їх засуджено до 5 років позбавлення волі із встановленням іспитового терміну на 3 роки", – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі також додали, що іншим учасникам загрожує ув’язнення. Покарання залежатиме від "ролі", яку вони виконували в угрупованні. Досудове розслідування ще триває.

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Як в Україні регулюється сурогатне материнство?

У коментарі для "УП. Життя" адвокат Олег Простибоженко розповів, що в Україні сурогатне материнство регулюється Сімейним кодексом (стаття 123) та наказом Міністерства охорони здоров’я "Про Порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій". Ці нормативні акти не містять суворих вимог чи заборон.

Сурогатне (або замінне) материнство – метод лікування безпліддя, допоміжна репродуктивна технологія, яка передбачає, що жінка, тобто сурогатна мама, виношуватиме дитину для іншої пари, і після народження передасть її біологічним батькам.

"За законом застосувати цей метод може лише подружня пара, яка має медичний висновок про те, що вони не можуть мати дітей.

Сурогатна мама тільки виношує дитину та не має генетичного зв’язку з нею. В іншому випадку батьки не зможуть забрати новонародженого, жінка буде намагатися залишити його собі. Такі випадки фіксуємо й зараз", – пояснює експерт.

Майбутні батьки звертаються до репродуктивної клініки, підбирають жінку, яка зможе виносити маля, та укладають договори на надання відповідних послуг. Сурогатна мама отримує грошову винагороду за це.

Окрім того, по послуги звертаються й громадяни інших країн. Так відбувається з кількох причин, каже Олег Простибоженко. По-перше, тут сурогатне материнство більш доступне та коштує значно менше, ніж, до прикладу, в США. По-друге, сприятливе законодавство.

"Припустимо, приїжджає до України самотній чоловік-іноземець. Клініки та юристи забезпечують пошук "нареченої з правильним діагнозом". З нею укладають фіктивний шлюб, адже за законом скористатися послугами може лише одружена гетеросексуальна пара.

Чоловік повертається на батьківщину, тим часом сурогатна мама виношує дитину ", – розповідає адвокат.

Дитину реєструють у РАЦСі – для цього потрібна явка обох батьків. Сурогатна мама не повинна реєструвати дитину на себе. Це порушення.

За словами Олега Простибоженка, схема реєстрації та вивозу дитини за кордон може працювати таким чином:

після отримання свідоцтва про народження іноземець йде у консульство чи посольство своєї країни і отримує паспорт для дитини;

для того, щоб вивезти новонародженого за межі України, фіктивне подружжя у нотаріуса підписує договір про те, що "дружина" не проти спільного проживання дитини з батьком чи не проти позбавлення її батьківських прав;

коли чоловік виїхав – юристи розлучають "пару".

Примітка: текст доповнено. Додано коментар адвоката Олега Простибоженка.