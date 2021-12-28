Поліція викрила злочинців, які продавали немовлят під прикриттям сурогатного материнства

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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28 грудня 2021

Поліція викрила 6 членів злочинної групи, яка продавала дітей від "сурогатних матерів" іноземцям.

Організаторами групи були двоє засновників приватної клініки, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Вони вербували малозабезпечених жінок для участі у програмі так званого "сурогатного материнства".

Народжувати немовлят жінки виїжджали до Чеської Республіки. 

  Фото: pressmaster/Depositphotos

Водночас  у жодних медичних документах не йшлося про сурогатне материнство.

Натомість вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою. 

У свідоцтві про народження дітей матір’ю зазначалася громадянка України, а батьком – іноземець. 

Згодом "сурогатних матерів" примушували видати себе за біологічних та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.

За послуги  організаторам злочинної групи платили 50-70 тисяч євро. 

Усього за 3 роки злочинної діяльності від продажу немовлят вони отримали понад 1,2 мільйона євро.

Під час 20 обшуків поліціянти вилучили документи та печатки медичних закладів, а також автомобілі.

Шістьом членам групи уже оголосили про підозри за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу (торгівля людьми).

Імовірно, запобіжним заходом буде тримання під вартою або застава у 50 млн грн. 

Тепер підозрюваним загрожує від 8 до 15 років тюрми.

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