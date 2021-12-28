Поліція викрила злочинців, які продавали немовлят під прикриттям сурогатного материнства

Поліція викрила 6 членів злочинної групи, яка продавала дітей від "сурогатних матерів" іноземцям.
Організаторами групи були двоє засновників приватної клініки, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Вони вербували малозабезпечених жінок для участі у програмі так званого "сурогатного материнства".
Народжувати немовлят жінки виїжджали до Чеської Республіки.
|Фото: pressmaster/Depositphotos
Водночас у жодних медичних документах не йшлося про сурогатне материнство.
Натомість вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою.
У свідоцтві про народження дітей матір’ю зазначалася громадянка України, а батьком – іноземець.
Згодом "сурогатних матерів" примушували видати себе за біологічних та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.
За послуги організаторам злочинної групи платили 50-70 тисяч євро.
Усього за 3 роки злочинної діяльності від продажу немовлят вони отримали понад 1,2 мільйона євро.
Під час 20 обшуків поліціянти вилучили документи та печатки медичних закладів, а також автомобілі.
Шістьом членам групи уже оголосили про підозри за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу (торгівля людьми).
Імовірно, запобіжним заходом буде тримання під вартою або застава у 50 млн грн.
Тепер підозрюваним загрожує від 8 до 15 років тюрми.
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