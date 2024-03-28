Групу посадовців підозрюють у вирубці дубів Чорнобильського заповідника на 60 млн грн – ДБР

Групу посадовців підозрюють у вирубці 100-річних дубів у Чорнобильському заповіднику на 60 млн грн – ДБР

Державне бюро розслідувань спільно з Національною поліцією викрили групу осіб, які організували незаконну вирубку дубів у Чорнобильському заповіднику. Серед підозрюваних – виконувач обов’язків директора держпідприємства "Північна Пуща".

Встановлено, що голова підприємства у грудні 2023-ого року організував незаконну вирубку 185 дубів у Денисовецькому лісництві, що на території Чорнобильського заповідника, повідомляє ДБР.

"Роботу" виконували троє цивільних осіб. За даними правоохоронців, директор показав спільникам територію, де росли цінні дерева, вік яких понад 100 років. Їм видали спеціальні перепустки, щоб вони могли потрапити на територію заповідника.

Також до злочину був причетний й працівник правоохоронних органів: він супроводжував транспорт зі зрубаною деревиною.

Далі деревину вивезли до Києва, де продали її за підробленими документами. Загальна сума збитків державі сягає понад 59 мільйонів гривень.

Крім того, під час обшуків вилучили ще понад 350 кубометрів зрізаної деревини, яку зловмисники не встигли продати.

Їм оголосили підозру у скоєнні організованою групою злочину, пов'язаного з незаконною рубкою та продажем лісу, що призвело до тяжких наслідків за статтями 27 та 28, а також частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування. Якщо їхню провину доведе суд, учасникам злочинної групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

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