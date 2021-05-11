Що можна зробити сьогодні, аби зберегти ліси в майбутньому

Ліси – одна з найважливіших екосистем, від якої залежить підтримка клімату планети та збереження стабільного біорізноманіття світу.

Вони приносять користь для здоров’я кожної людини: свіже повітря, поживні продукти, чисту воду та місця для відпочинку.

Це найдосконаліший природний комплекс, який формувався протягом століть, і який має загрозу зникнути протягом наступних поколінь.

Тому Організація Об’єднаних Націй проголосила 2021-2030 роки "Десятиліттям відновлення екосистем" аби зупинити деградацію екосистем та посприяти досягненню цілям сталого розвитку.

Задля підвищення обізнаності про важливість усіх типів лісів, у 2012 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 березня Міжнародним днем лісу.

У цей день щорічно проходять різноманітні заходи з метою залучення уваги країн до проблем лісових систем.

У 2021 році Міжнародний день лісу пройшов під гаслом: "Відновлення лісу: шлях до оздоровлення та добробуту", тому сьогодні надзвичайно важливо знати про шляхи збереження лісової екосистеми.

"УКРАЇНСЬКА ПРАВДА" ТЕЖ ДОЛУЧИЛАСЯ ДО Встановили рекорд: завдяки Україні в 110 країнах за добу висадили понад 5 млн дерев

Від лісів залежить, так чи інакше, усе наше комфортне проживання на планеті. Вони покривають одну третю всієї суші планети, дають притулок майже 80% наземного біорізноманіття світу, на їхніх територіях знаходяться понад 60 000 видів дерев, які забезпечують людей киснем (20% усього кисню виробляється в лісах Амазонки), а тварин – проживанням.

Тубільні народи, які живуть в лісовій зоні, зазвичай споживають понад 100 видів харчових продуктів дикої лісової природи.

Ліси забезпечують екологічно корисну зайнятість понад 86 мільйонам людей і є джерелом засобів для існування.

Саме ліси запобігають ерозії ґрунту та пом’якшують зміни клімату. У розвинених країнах до 25% всіх лікарських препаратів є препаратами рослинного походження, а в країнах, що розвиваються, їх частка досягає 80%.

Їжа, пальне та матеріали для будівництва для 1 мільярда людей – також неможливі без зеленої екосистеми.

"Легені планети" також потерпають

З кожним роком лісові ресурси виснажуються.

У 2015 році, близько 98 мільйонів гектарів лісу постраждали від пожеж, тобто близько 4% загальної площі лісу було спалено.

Комахи, хвороби та несприятливі погодні явища також шкодять лісам, але найбільшої шкоди завдає саме знеліснення.

За оцінками FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН), річні темпи знеліснення з 2015 по 2020 роки оцінюються в 10 млн га, а майже 12 млн га піддаються деградації ґрунтів.

Втрата і деградація лісів призводять до викиду великої кількості парникових газів, що викликають потепління, і щонайменше 8% лісових рослин і 5% лісових тварин опиняються на межі зникнення.

Зупинити глобальне знеліснення можна, якщо почати з себе

Ліси займають 15,9% території України.

Задля збереження однієї з найважливіших українських принад, FSC Україна – організація, яка просуває цінності відповідального лісогосподарювання, використовуючи інструменти сертифікації, – підготували поради на щодень, доступні кожному, аби зберегти ліси для майбутніх поколінь і зробити свій внесок для збереження природної екосистеми:

🌳 Раціонально використовуйте паперову продукцію

В середньому, один аркуш паперу використовується 19 хвилин, а для його виробництва щороку у світі вирубується 4 млрд дерев і викидається в три рази більше парникових газів, ніж від усієї авіації світу.

Якщо повністю усунути використання паперу неможливо, використовуйте паперову продукцію з логотипом FSC.

Використовуйте паперову продукцію з логотипом FSC

Forest Stewardship Council® (FSC®) – це міжнародна неурядова некомерційна організація, створена для підтримання екологічно належного, соціально корисного та водночас економічно життєздатного ведення лісового господарства.

Однією з глобальних цілей FSC є припинення знеліснення, збереження лісів та їхнє відновлення. Зазначене стає можливим завдяки суворим FSC стандартам відповідального ведення лісового господарства.

На сьогодні загальна площа FSC-сертифікованих лісів складає 223,8 млн га у 82 країнах світу. В Україні ж FSC-сертифіковано уже 4,5 млн гектарів лісів.

Використання продукції, сертифікованої FSC означає, що вироблений папір з маркуванням організації походить з відповідально керованих лісів із належним рівнем господарювання, контрольованих джерел і перероблених матеріалів.

Тож її використання не шкодить лісам, а сприяє їхньому збереженню, примноженню та відповідальному використанню.

🌳 Купуйте перероблену продукцію

Така продукція разом зі звичним логотипом FSC містить надпис "Recycled". Повторне використання матеріалів дозволяє зменшити витрати деревинних ресурсів.

Відходи – одна з головних причин забруднення планети. За рік у світі утворюється близько 2 млрд т відходів, лише мала частина з яких йде на переробку.

Купуючи перероблену продукцію, ви турбуєтесь про планету.

Повторне використання матеріалів дозволяє зменшити витрати деревинних ресурсів,

перевіряйте маркування

🌳 Саджайте нові дерева

Навіть висаджування дерев на присадибних ділянках та прибудинкових територіях можуть мати суспільну користь та будуть вашим внеском у розв’язання глобальних проблем.

Зелені насадження є не тільки естетично привабливими, але й сприяють очищенню повітря і створюють більше красивих просторів, що приносить величезну користь психічному і фізичному здоров'ю жителям міст.

Одне велике дерево виділяє обсяг кисню, необхідний для щоденного дихання сім'ї з 4 осіб, тож, якщо ви посадите одне дерево, ви забезпечите кисень собі та близьким людям на роки вперед.

Також, згідно з оцінками, дерева забезпечують мегаполісам щорічні вигоди на суму $0,5 млрд шляхом зниження забруднення повітря та охолодження будівель.

Одне велике дерево виділяє обсяг кисню, необхідний для щоденного дихання сім'ї з 4 осіб

🌳 Допомагайте лісівникам

Навесні лісівники висаджують сотні мільйонів дерев.

Задля популяризації відновлення лісів, за підтримки Державного агентства лісових ресурсів України відбуваються різноманітні акції: "Озеленення планети", "Створюємо ліси разом".

Вони допомагають інформувати суспільство про важливість лісів та виховувати відповідальне ставлення до природи.

Навесні лісівники висаджують сотні мільйонів дерев – долучайтеся

🌳 Не підпалюйте суху траву, не розводьте багаття без потреби

Лісові пожежі найчастіше стаються саме через необережне поводження з вогнем. Будьте обережні й не допускайте попадання на землю іскор.

Не розводьте багаття у недозволених місцях. Ніколи не залишайте скляні пляшки в лісі, адже вони можуть стати причиною займання.

Не здійснюйте спалювання листя та сухої трави, особливо поблизу лісів, оскільки це є серйозною загрозою для них, а також для здоров’я та безпеки людей.

Не підпалюйте суху траву, не розводьте багаття без потреби

🌳 Збирайте та здавайте макулатуру на переробку

Одна тонна паперу, здана в переробку, запобігає вирубці 10-17 дерев, зберігає 20 тисяч літрів чистої води та 1000 кіловат електроенергії.

Здавання макулатури розв'язує проблему загромадження простору, економить природні ресурси та стимулює розвиток повторного використання ресурсів.

Якщо сьогодні кожен з нас буде дотримуватись простих правил для збереження лісів, майбутні покоління матимуть змогу дихати чистим повітрям, спостерігати за рослинним і тваринним світом, насолоджуватися краєвидами та отримувати інші корисності від лісів.

Збирайте та здавайте макулатуру на переробку

Павло Кравець, директор Forest Stewardship Council (FSC) в Україні, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Subbotina/Depositphotos

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