Де безпечно купатися влітку 2024 в Україні? Перелік пляжів за регіонами

У більшості регіонів України вже розпочався купальний сезон. Міські ради та військові адміністрації публікують списки перевірених фахівцями водойм та пляжів, де дозволено відпочивати. А деякі оголошують про заборону такого відпочинку.

"УП.Життя" зібрала місця, де можна безпечно купатися влітку та розповідає, у яких містах цьогоріч не буде купального сезону.

Київ

Через воєнний стан у столиці не планують відкривати пляжний сезон. Таке рішення ухвалила Київська міська державна адміністрація.

Як і у попередні два роки, міська рада не рекомендує відвідувати пляжі та відпочинкові зони, щоб уникнути масового скупчення людей. Це може завадити дістатися до укриттів та сховищ під час повітряної тривоги.

Однак, пляжні території та місця відпочинку будуть прибирати, там здійснюватимуть санітарну обробку проти комах та обслуговуватимуть інженерні мережі, пишуть у КМДА.

Львів

У Львівській області до купального сезону готові 16 водойм та 19 пляжів. Про це повідомляє Львівська ОВА. Перед тим, як ухвалити рішення, фахівці перевірили, чи відповідає вода на місцях санітарним нормам, врахували, чи пляжі відповідно обладнані та чи мають вони рятувальні пости.

За результатами, перевірку на безпеку пройшли:

пляж на рекреаційній водоймі Яворівського Національного природного парку у Яворівському районі;

пляж на міському озері у місті Золочів;

база відпочинку "Львівська Швейцарія" у селі Давидів;

база відпочинку "Бухта Вікінгів" у селі Старе Село ;

відпочинковий комплекс "SOSNA PARK" у селі Соснівка;

багатофункціональний комплекс "ЕМІЛІРЕЗОРТ" у місті Винники;

2 місця відпочинку на місцевих озерах у селі Брюховичі;

відпочинковий комплекс "Альбатрос" у селі Воля Гомулецька;

пляж на міському озері у місті Моршин;

пляж на міському озері у місті Перемишляни;

база відпочинку "Гостинний Двір" у селі Коросно;

ТзОВ "Липова Долина" у селі Милошевичі;

готельно-відпочинковий комплекс ТзОВ "Озерний край" у місті Пустомити;

відпочинковий комплекс "Пальміра Резорт" у селі Підберізці;

пляжі на водоймі поблизу станції "Задорожнє" – "Байкал-Резорт", "Скай-лайк фішен", "Скай-лайк", "Чорна перлина" у селі Гонятичи.

Персонал, який працює на об'єктах, пройшов інструктаж-навчання з надання домедичної допомоги на воді, запевняють у Львівській ОВА. А також додають, що кількість місць для відпочинку може збільшитися, коли на деяких водоймах та пляжах усунуть недоліки, виявлені під час перевірки.

Хмельницький

Пляжний сезон у Хмельницькому розпочався 1 червня. За рішенням Хмельницької міської ради, цьогоріч безпечно відпочивати на міському пляжі.

У міськраді говорять, що задля цього комунальники очистили пісок від сміття, поремонтували обладнання на пляжі, обстежили воду, поставили попереджувальні знаки та буї.

Крім того, за територією буде спостерігати аварійно-рятувальна служба, яка триматиме зв'язок з підрозділами екстреної меддопомоги.

Миколаїв

На Миколаївщині станом на 11 червня можна купатися та відпочивати у чотирьох місцях. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в області. Серед безпечних:

пляж на Южноукраїнську;

пляж у Новій Одесі;

пляж у Первомайську;

пляж у селі Пелагіївка.

На цих місцях чергують рятувальники, а межі купання позначили буями.

Крім того, у ДСНС нагадують про заборону перебувати на пляжах Чорноморського узбережжя Миколаївщини. Вони можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами.

На Миколаївщині відкрили чотири пляжі для безпечного купання Головне управління ДСНС у Миколаївській області

Івано-Франківськ

За інформацією головного управління Держспоживслужби в Івано-Франківській області, у регіоні працюють такі місця масового відпочинку:

міське озеро по вул. Гетьмана Мазепи в Івано-Франківську;

ТК "Буковель" в селі Поляниця;

Галицький міський пляж на лівому березі річки Дністер;

озеро в міському парку культури і відпочинку ім.І.Франка у місті Калуш.

Однак купатися дозволили тільки в туристичному комплексі "Буковель". В інших місцях можна лише брати на прокат човни та катамарани.

Спеціалісти Держпродспоживслужби мають провести обстеження інших водойм і зробити висновки про їхній стан. А поки нагадують, що через забруднену воду можуть передаватися різні інфекційні хвороби – вірусний гепатит А, холера, шигельоз, ротавірусна та ентеровірусна інфекції, гельмінтози.

Рівне

Цьогоріч на Рівненщині 13 пляжів визначили, як безпечні для купання. Серед них:

реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Біле озеро" у Вараському районі;

санаторій "Хрінники", ЛРЗ "Мотор", СОК "Чайка", ПП Крот А.І. в Демидівській громаді;

громадський пляж у Млинівській ТГ;

Гощанський став;

став у селі Обарів ТзОВ "Обарівінвест";

три локації на Старомильському ставу в Здолбунівській громаді;

озеро Басів Кут у Рівному;

річка Горинь у Дубровиці.

За словами начальника Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної станції на водних об'єктах, щороку у регіоні перевіряють ті ж самі пляжі.

Цьогоріч вимірювали глибину водойм та швидкість течій, встановили буйки і прибрали сміття. Комунальник нагадує, для того, щоб не схопити судому під час купання, потрібно дочекатися поки вода прогріється.

Волинь

На Волині купатися дозволили у 19 місцях масового відпочинку. Цього року кількість локацій збільшили, торік таких місць було 15. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в області.

Тож безпечними для купання визначили:

річку Стир поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку;

місце масового відпочинку на Теремнівській водоймі у Луцьку;

пляж річки Стир у місті Берестечко;

пляж на міському озері у місті Нововолинськ;

пляж Сонячний річки Стохід у селищі Любешів;

базу відпочинку КП "Нововолинськтеплоенерго" на березі озера Добре;

санаторій "Лісова пісня" на озері Пісочне у селі Гаївка;

пляж у районі Гряда на озері Світязь;

ПрАТ "Волиньтурист" в урочищі "Гушово" на озері Світязь;

табір "Гарт" Волинського національного університету ім. Лесі Українки біля озера Світязь;

"Метеостанція" та "Нестер Хаус" у селі Світязь на озері Світязь;

урочище Тополина у селі Світязь на озері Світязь;

рекреаційний пункт "Незабудка" у селі Світязь;

міський пляж на річці Турія;

озеро Турійське;

озеро Велимче, сільський пляж;

озеро Велимче, "РТМР ТУР";

озеро Велимче, "Аміла Рітейл";

озеро на території Луківської громади.

На пляжах розмістили рятувальні пости з плавзасобами та спорядженням для порятунку на воді. Там працюватиме 31 плавець-рятувальник.

Суми

Сумська міська рада інформує, що зараз у місті немає локацій для відпочинку на водних об’єктах, які відповідають вимогам законодавства.

Водночас комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської громади обстежила два місця, які називає безпечними для купання:

район міського парку імені Івана Кожедуба;

прибережна смуга озера Чеха.

Зараз ці локації планують облаштувати відповідно до вимог законодавства.

У Сумах для купання рекомендують дві локації Цукр

Закарпаття

У Закарпатській області цьогоріч функціонують чотири офіційні місця для купання, розповіли в коментарі "УП. Життя" у Головному управлінні обласної Держпродспоживслужби. Серед них:

зона відпочинку "Чорна гора" та урочище "Виннички" у місті Виноградів;

зона відпочинку "Бумеранг" у селі Дийда Берегівського району;

туристично-рекреаційна зона відпочинку "Едем" у селищі Теребля;

база відпочинку "Дельфін" у селищі Солотвино.

Житомир

На Житомирщині цього купального сезону під наглядом Держспоживслужби перебувають:

два пляжі в Житомирі;

пляж у Коростені;

пляж у Звягелі;

зона відпочинку з облаштованим місцем для купання Бердичеві.

Комунальні підприємства міських рад очищають берегову зону річок, обстежують та чистять дно водойм. Після цього запланували повторно відібрати проби річкової води, щоб провести лабораторні дослідження, розповіли "УП.Життя" у Держспоживслужбі Житомирської області.

Черкаси

Купальний сезон у Черкасах стартував 1 червня. Представники ДСНС, комунальники та Держпродспоживслужба оглянули умови для відпочинку на пляжах, взяли проби піску і води, щоб перевірити санітарно-гігієнічні норми. За результатами, безпечними виявилися чотири пляжі:

"Соснівський-1",

"Казбетський"

"Митницький",

пляж комплексу "Бочка".

На перевірених місцях відпочинку щодня будуть працювати рятувальні пости. Під час чергування рятувальники через гучномовець також будуть оголошувати про повітряну тривогу.

На пляжах "Дахнівський", "Робінзон" та "Живчик" немає таких постів, тому в міськраді не рекомендують там купатися.

Тернопіль

З 10 червня у Тернополі офіційно розпочався купальний сезон на відпочинковій зоні "Циганка" на вулиці Білецькій та рекреаційно-відпочинковій зоні "Дальній пляж" на вулиці Чумацькій.

У Тернопільській міській раді розповідають, що воду обстежили і визначили безпечною за хіміко-бактеріологічними показниками. Працівники аварійно-рятувального загону обстежили дно ставу та встановили буйки на межах території, де безпечно купатися.

Матроси-рятувальники, які будуть працювати на відпочинковій зоні, пройшли відповідні навчання.

Одеса

В Одесі та районі цьогоріч планують відкрити близько 20 пляжів, а також одну лагуну в Ізмаїльському районі. 8 червня у місті дозволили відпочивати на першій пляжній зоні – "Калетон".

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер каже, що список доповнюватимуть після того, як перевірку пройдуть інші локації.

Він нагадує, що водночас для відвідувачів діє є низка заборон і купатися не можна під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів та під час шторму від 2–х балів.

В Одесі у 2024 році для відвідування планують відкрити 20 пляжів Суспільне Одеса

Дніпро

У 2024 році пляжного сезону у Дніпрі не буде. Таке рішення ухвалили на міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У Дніпрі є три офіційні пляжі: Мануйлівський, Придніпровський та пляж на Монастирському острові. На кожному з них встановлять таблички про заборону купання.

Утім, фахівці таки братимуть проби води, будуть прочищувати дно, пісок та прибиратимуть територію пляжів, каже заступниця директора департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради Анастасія Петренчук.

Запоріжжя

Цьогоріч заборона купання на міських пляжах буде діяти і в Запоріжжі. Її продовжили до кінця воєнного стану.

Однак, попри це запоріжці продовжують відвідувати місця відпочинку, говорить начальник відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС в області Сергій Шумельний. Тому рятувальні пункти розташують:

на Центральному пляжі;

на Правобережному пляжі;

на пляжі по вулиці лейтенанта Шмідта.

Крім того, на запорізьких пляжах встановлять таблички, які забороняють купання та відвідування місць відпочинку.

Кропивницький

На Кіровоградщині визначили 5 місць, де безпечно купатися цього літа. До переліку пляжів увійшли:

пляж у селі Катеринівка;

місцевий пляж у Новоархангельську;

пляж на річці Синюха біля соснового лісу в Новоархангельську;

пляж "Бригантина" у Новоархангельську;

міський пляж на Південному Бузі у Гайвороні.

За словами речниці ДСНС в області Оксани Мачак, на пляжах мають встановити сезонні рятувальні пости, а також укласти договір про обслуговування з аварійно-рятувальними службами. Укриттів на випадок повітряної тривоги у цих місцях немає.

Харків

На всій території Харківської області цьогоріч забороняють відпочивати поблизу з водоймами. Такі рекомендації надають через безпекову ситуацію внаслідок ударів по базах відпочинку та цивільній інфраструктурі.

Водночас якщо десь таки буде можливість підготувати місця для відпочинку, її розглядатимуть індивідуально, каже голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.