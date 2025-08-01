У яких областях зафіксували найбільше порушень мовного закону: нові дані від омбудсмена

За 6 місяців 2025 року найбільшу кількість порушень мовного закону виявили у Києві, Одеській, Харківській і Дніпропетровській областях.

Про це повідомила пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови.

Так, впродовж першої половини 2025-го секретаріат мовного омбудсмена провів 656 заходів державного контролю щодо використання української мови, з яких 549 розпочали цьогоріч.

Станом на 15 липня завершили 521 перевірку, ще 135 досі тривають.

"За результатами проведення заходів державного контролю встановлено 524 порушення, складено 388 протоколів про адміністративні правопорушення та винесено 136 попереджень суб’єктам підприємницької діяльності за порушення статті 30 Закону про обслуговування споживачів", – йдеться у повідомленні.

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За даними Уповноваженого, найчастіше порушували мовний закон у таких сферах:

користувацькі інтерфейси – 36% порушень від загальної кількості (стаття 27 мовного закону);

обслуговування споживачів – 26% (стаття 30);

інформація для загального ознайомлення – 22% (стаття 28).

Окрім того, у першому півріччі 2025-го до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1410 звернень від громадян, що на 348 більше, ніж за аналогічний період минулого року.