НМТ-2025: оприлюднили пробний тест з історії України

УЦОЯО опублікувало пробну версію тесту з історії України для НМТ-2025

Для вступників-2025 опублікували демонстраційний варіант тесту з історії України, який є частиною національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

На сайті представлена онлайн версія цього іспиту, а також pdf-файл, який можна завантажити та опрацювати у власному темпі.

В кінці документа наведено правильні відповіді, тож абітурієнти зможуть одразу перевірити свої знання.

В УЦОЯО також пропонують пройти тест з історії України в режимі реального часу, в максимально наближених умовах до реального НМТ. Для того треба зареєструватися на платформі "Всеукраїнська школа онлайн".

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У розділі "Курси" треба вибрати навчальний курс для 10 чи 11 класу та перейти до вкладки "Демонстраційний варіант НМТ-2025".

Для майбутніх вступників також доступні добірки демонстраційних тестів попередніх років на сторінках:

"Всеукраїнської школи онлайн";

Українського центру оцінювання якості освіти у розділі "Тести минулих років";

онлайнового тестувальника на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

В УЦОЯО пообіцяли незабаром опублікувати загальну характеристику предметних тестів НМТ 2025 року та схеми нарахування балів за виконання їх завдань.