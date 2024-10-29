З НМТ, але без ДПА: у Раді вирішили, які іспити випускники шкіл складатимуть у 2025 році

У 2025-му році 11-класники можуть не складати НМТ, якщо не планують вступати у виші

Оновлено 29.10.24 о 18:35

29 жовтня у Верховній Раді ухвалили законопроєкт №12053, який затверджує умови вступної кампанії до вищих навчальних закладів у 2025-му році.

Для майбутніх абітурієнтів Національний мультипредметний текст залишається таким, яким був і минулого року, повідомили народні депутати Наталія Піпа та Сергій Бабак.

Обов'язковими предметами НМТ будуть:

українська мова;

математика;

історія України.

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) зауважили, що в тесті з історії будуть завдання за весь курс, на відміну від НМТ 2024-го.

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"Тож відтепер потенційним учасникам, окрім питань, що стосуються подій другої половини XVI – початку ХХІ ст. (розділи 6–32 програми), варто підготуватися і з інших тем", – пояснили там.

Також учасники тестування зможуть обрати один додатковий предмет, зокрема українську літературу, іноземну мову, біологію, фізику, хімію або біологію.

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Загалом кількість предметів, з яких майбутні вступники можуть скласти іспит, має бути від трьох до чотирьох.

Крім того, цьогоріч народні депутати скасували державну підсумкову атестацію (ДПА) для випускників шкіл. Тобто складати НМТ будуть лише ті учні, які планують вступати до вишів.

Також законопроєктом продовжили можливість проведення вступних іспитів у 2025 році в електронному форматі.

Наталія Піпа зауважила, що порядок вступу цього навчального року спрощений через військовий стан.

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"Уперше за роки повномасштабного вторгнення ми розпочнемо підготовку до іспитів та вступної кампанії за пів року, а не за два місяці, як це було раніше. А це: більше часу на погодження вимог і критеріїв оцінювання, планування вступу, а також підготовку учнів до тесту", – додала нардепка.

Нагадаємо, у 2024-2025 навчальному році в українських школах вперше впровадили оновлену дисципліну "Захист України". Відтепер старшокласників не розподіляють за статтю, але навчають домедичної допомоги, навичок управління безпілотниками, радіозв'язку та іншому.

Примітка: текст оновлено. Додано інформацію про зміни завдань тестування від УЦОЯО.