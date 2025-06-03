На яких пляжах не варто купатись: перелік

Центр громадського здоров’я опублікував перелік пляжів, де вода не відповідає нормам станом на 2 червня 2025 року.

Проби води аналізували за двома показниками: хімічним складом та мікробіологічними показниками (наявністю кишкової палички).

Перелік пляжів, де не варто купатися:

Київ

У Києві на річці Дніпро та у міських озерах якість води не відповідає нормам за мікробіологічними показниками, а саме за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички, який у нормі становить до 5000).

У межах пляжу "Галерний" він становить 5600, "Райдуга" – 13 000, "Вербний" – 6200.

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Київщина

На Київщині виявили відхилення якості води від стандарту за мікробіологічними показниками в межах міського пляжу "Центральний" у Білій Церкві (ЛКП – 70 000) та за хімічними показниками з міського пляжу в Переяславі.

Вінниччина

На Вінниччині вода не відповідала нормам за індексом та хімічними показниками на пляжах "Хімік", "Гонти", "Центральний" у Вінниці на річці Південний Буг.

Дніпропетровщина

У Дніпропетровській області пляжі офіційно не відкриті. Водночас якість води не відповідала нормам за хімічними показниками у межах пляжів "Парк культури та відпочинку Придніпровський", "Сагайдак" та на Монастирському острові Дніпра, дитячого пляжу міста Самар, пляжу міста Павлоград, пляжів у місті Жовті Води.

Житомирщина

Тут якість води з пляжів не відповідає нормам за хімічними показниками у Житомирі на річці Тетерів у межах дитячого пляжу та пляжу для дорослих у Гідропарку, міського пляжу у Звягелі на вулиці Богуна на річці Случ.

Також за мікробіологічними та хімічними показниками не рекомендують купатися у межах міського пляжу на річці Уж у місті Коростень (показник лактозопозитивних кишкових паличок тут становив 24 000).

Львівщина

Тут якість води з пляжів не відповідає нормам за хімічними показниками у селі Вербіж Миколаївської ОТГ на озері Задорожнє.

Миколаївщина

Під час моніторингу річкова вода за мікробіологічними показниками не відповідає нормам за індексом ЛКП у межах пляжів "Стрілка" у Миколаєві на річці Інгул (6200), за хімічними показниками – на пляжі "Міський" у місті Південноукраїнськ.

Рівненщина

Тут вода не відповідала нормам з міського пляжу у Рівному на озері Басів Кут за індексом ЛКП (240 000) і хімічними показниками.

Тернопільщина

Не рекомендують купатися у місті Хоростків Чортківського району біля урочища Дубина. Вода з місцевого пляжу не відповідала нормам за індексом ЛКП (14 000).

Де можна купатися?

Вода відповідала усім нормам на таких пляжах:

Київ: у Дніпровському районі – у межах пляжів "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна слобідка", "Центральний" на річці Дніпро та "Тельбін".У Деснянському районі – "Троєщина" на річці Десенка та "Чорторий" у парку "Муромець".

У Оболонському районі – "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії та "Острів Оболонь".

Водночас варто взяти до уваги, що цьогоріч у Києві не буде офіційного купального сезону у зв’язку з воєнним станом. Про це раніше оголошувала КМДА.

Волинська область: дозволено купатись у межах пляжів Луцька (у центральному парку та на Теремнівських ставках).

Дніпропетровська область: рекомендують купатись у межах пляжів міст Верхньодніпровськ, Зеленодольськ, у зоні набережної у місті Кам’янське. Водночас пляжі на Дніпропетровщині офіційно не відкриті, додають у ЦГЗ.

Кіровоградська область: на пляжі "Гайворонський" міста Гайворон на річці Південний Буг, а також на трьох пляжах селища Новоархангельськ Голованівського району на річці Синюха.

Львівська область: на пляжі міста Золочів на озері Молодіжне, а також на річці Верещиця в селі Верещиця Яворівського району.

Миколаївська область: у межах пляжів міст Первомайськ і Нова Одеса на річці Південний Буг. Водночас на водних об’єктах Миколаївщини заборонено купатися відповідно до розпорядження ОВА.

Одеська область: у межах пляжів Одеси "Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану.

В Одеському районі у межах пляжів села Сичавка Південнівської ОТГ, "Загар" та "Лагуна" у селі Грибівка Дальницької ОТГ; на пляжах у Білгород-Дністровському районі у селищі Затока, селі Курортне, селі Велика Балабанівка, Лиман, Приморському.

В Ізмаїльському районі – у селі Приморське та місті Чорноморськ (центральний пляж). Оздоровчий сезон в Одесі та області ще не розпочався.

Полтавська область: на пляжах міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на річці Ворскла, села Світлогірське на Кам’янському водосховищі, а також у місті Кременчук на річці Дніпро та річці Сухий Кагамлик.

Рівненська область: у межах пляжів міста Здолбунів на річці Устя та ставі Малопроточному, у місті Дубровиця Сарненського району на річці Горинь, села Обарів та селища Гоща Рівненського району.

Черкаська область: у межах пляжів міст Черкаси та Багачеве.

Чернігівська область: у межах міського пляжу "Золотий берег" Чернігова.

У Центрі громадського здоров’я уточнюють, що через погодні умови та інші причини станом на 2 червня дослідження води з водойм не проводились в Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

У Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційні річкові пляжі не зареєстровані.