На яких пляжах не варто купатись: перелік
Центр громадського здоров’я опублікував перелік пляжів, де вода не відповідає нормам станом на 2 червня 2025 року.
Проби води аналізували за двома показниками: хімічним складом та мікробіологічними показниками (наявністю кишкової палички).
Перелік пляжів, де не варто купатися:
Київ
У Києві на річці Дніпро та у міських озерах якість води не відповідає нормам за мікробіологічними показниками, а саме за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички, який у нормі становить до 5000).
У межах пляжу "Галерний" він становить 5600, "Райдуга" – 13 000, "Вербний" – 6200.
Київщина
На Київщині виявили відхилення якості води від стандарту за мікробіологічними показниками в межах міського пляжу "Центральний" у Білій Церкві (ЛКП – 70 000) та за хімічними показниками з міського пляжу в Переяславі.
Вінниччина
На Вінниччині вода не відповідала нормам за індексом та хімічними показниками на пляжах "Хімік", "Гонти", "Центральний" у Вінниці на річці Південний Буг.
Дніпропетровщина
У Дніпропетровській області пляжі офіційно не відкриті. Водночас якість води не відповідала нормам за хімічними показниками у межах пляжів "Парк культури та відпочинку Придніпровський", "Сагайдак" та на Монастирському острові Дніпра, дитячого пляжу міста Самар, пляжу міста Павлоград, пляжів у місті Жовті Води.
Житомирщина
Тут якість води з пляжів не відповідає нормам за хімічними показниками у Житомирі на річці Тетерів у межах дитячого пляжу та пляжу для дорослих у Гідропарку, міського пляжу у Звягелі на вулиці Богуна на річці Случ.
Також за мікробіологічними та хімічними показниками не рекомендують купатися у межах міського пляжу на річці Уж у місті Коростень (показник лактозопозитивних кишкових паличок тут становив 24 000).
Львівщина
Тут якість води з пляжів не відповідає нормам за хімічними показниками у селі Вербіж Миколаївської ОТГ на озері Задорожнє.
Миколаївщина
Під час моніторингу річкова вода за мікробіологічними показниками не відповідає нормам за індексом ЛКП у межах пляжів "Стрілка" у Миколаєві на річці Інгул (6200), за хімічними показниками – на пляжі "Міський" у місті Південноукраїнськ.
Рівненщина
Тут вода не відповідала нормам з міського пляжу у Рівному на озері Басів Кут за індексом ЛКП (240 000) і хімічними показниками.
Тернопільщина
Не рекомендують купатися у місті Хоростків Чортківського району біля урочища Дубина. Вода з місцевого пляжу не відповідала нормам за індексом ЛКП (14 000).
Де можна купатися?
Вода відповідала усім нормам на таких пляжах:
Київ: у Дніпровському районі – у межах пляжів "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна слобідка", "Центральний" на річці Дніпро та "Тельбін".У Деснянському районі – "Троєщина" на річці Десенка та "Чорторий" у парку "Муромець".
У Оболонському районі – "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії та "Острів Оболонь".
Водночас варто взяти до уваги, що цьогоріч у Києві не буде офіційного купального сезону у зв’язку з воєнним станом. Про це раніше оголошувала КМДА.
Волинська область: дозволено купатись у межах пляжів Луцька (у центральному парку та на Теремнівських ставках).
Дніпропетровська область: рекомендують купатись у межах пляжів міст Верхньодніпровськ, Зеленодольськ, у зоні набережної у місті Кам’янське. Водночас пляжі на Дніпропетровщині офіційно не відкриті, додають у ЦГЗ.
Кіровоградська область: на пляжі "Гайворонський" міста Гайворон на річці Південний Буг, а також на трьох пляжах селища Новоархангельськ Голованівського району на річці Синюха.
Львівська область: на пляжі міста Золочів на озері Молодіжне, а також на річці Верещиця в селі Верещиця Яворівського району.
Миколаївська область: у межах пляжів міст Первомайськ і Нова Одеса на річці Південний Буг. Водночас на водних об’єктах Миколаївщини заборонено купатися відповідно до розпорядження ОВА.
Одеська область: у межах пляжів Одеси "Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану.
В Одеському районі у межах пляжів села Сичавка Південнівської ОТГ, "Загар" та "Лагуна" у селі Грибівка Дальницької ОТГ; на пляжах у Білгород-Дністровському районі у селищі Затока, селі Курортне, селі Велика Балабанівка, Лиман, Приморському.
В Ізмаїльському районі – у селі Приморське та місті Чорноморськ (центральний пляж). Оздоровчий сезон в Одесі та області ще не розпочався.
Полтавська область: на пляжах міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на річці Ворскла, села Світлогірське на Кам’янському водосховищі, а також у місті Кременчук на річці Дніпро та річці Сухий Кагамлик.
Рівненська область: у межах пляжів міста Здолбунів на річці Устя та ставі Малопроточному, у місті Дубровиця Сарненського району на річці Горинь, села Обарів та селища Гоща Рівненського району.
Черкаська область: у межах пляжів міст Черкаси та Багачеве.
Чернігівська область: у межах міського пляжу "Золотий берег" Чернігова.
У Центрі громадського здоров’я уточнюють, що через погодні умови та інші причини станом на 2 червня дослідження води з водойм не проводились в Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
У Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційні річкові пляжі не зареєстровані.