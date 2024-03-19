Лише 7 країн світу відповідають нормам якості повітря: яка ситуація в Україні

В яких країнах якість повітря відповідає нормам ВООЗ

Якість повітря у світі погіршується через відновлення економічної діяльності та токсичний вплив диму лісових пожеж.

Зі 134 країн та регіонів лише у сімох повітря відповідає міжнародним стандартам якості, йдеться у звіті IQAir.

ВООЗ ввела стандарт PM2,5, за яким вимірюють кількість забруднених частинок, що викидаються автомобілями, вантажівками та промисловими підприємствами.

Ці мікроскопічної частинки сажі, розміром менше людської волосини, при вдиханні можуть спричинити безліч проблем зі здоров’ям і в результаті призводити до смертей.

Рейтинг формували на основі даних швейцарської організації з контролю якості повітря, яка збирає інформацію з понад 30 000 станцій моніторингу по всьому світу.

Серед країн з найчистішим повітрям – Австралія, Естонія, Фінляндія, Гренада, Ісландія, Маврикій і Нова Зеландія.

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У звіті також зазначили країни з найбільш забрудненим повітрям:

Бангладеш (79,9 мкг/м3), що більш ніж у 15 разів перевищує річний норматив ВООЗ щодо PM2,5;

Пакистан (73,7 мкг/м3), перевищує норму у понад 14 разів;

Індія (54,4 мкг/м3) – рівень вдесятеро більший за річний норматив ВООЗ;

Таджикистан (49,0 мкг/м3) – повітря в більш ніж 9 разів брудніше за норму;

Буркіна-Фасо (46,6 мкг/м3) – у 9 разів перевищує річний норматив щодо PM2,5.

Україна посіла у рейтингу 107 місце. Середня кількість забруднення повітря у 2023 році склала 8,6 мікрограма на кубічний метр, що перевищує норму майже вдвічі.

Ситуація із забрудненням Києва у 2018-2023 роках Скриншот з сайту IQAir

Водночас до повномасштабного вторгнення показники були набагато гіршими. Наприклад, у 2020-му показник становив 19,2 мікрограма на кубічний метр.

Наразі по всій території України показники якості повітря перевищують норму в 1-2 рази.

Ситуація забруднення повітря в Україні станом на зараз Скриншот з сайту IQAir

“Наука досить чітко говорить про вплив забруднення повітря, але ми настільки звикли до фонового рівня забруднення, який занадто високий, щоб бути здоровим. Ми вносимо корективи недостатньо швидко”, – сказала виконавча директорка IQAir у Північній Америці Глорі Долфін Хаммес.

Ситуація в Канаді невтішна через рекордні лісові пожежі. Раніше ця країна вважалась однією з найчистішим повітрям, однак у 2023 році рівень PM2,5 збільшився майже на третину.

Вперше в історії цього звіту Канада була найбільш забрудненою країною Північної Америки – в її межах розташовані 13 найбільш забруднених міст регіону.

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У 2021 році ВООЗ знизила свої рекомендації щодо “безпечних” рівнів PM2,5 до 5 мікрограмів на кубічний метр. Але навіть з таким показником повітря у країнах Європи не відповідає нормам.

“Ми ділимося атмосферною оболонкою з усіма іншими у світі, і нам потрібно переконатися, що ми не робимо нічого, що шкодить іншим”, — додала Хаммес.