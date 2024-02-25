Забруднення повітря щороку спричиняє понад 100 тисяч смертей у Європі – дослідження

Забруднення повітря, спричинене опаленням житлових будинків, щороку призводить до близько 72 тисяч смертей. Через викиди транспортних засобів помирає ще приблизно 35 тисяч людей на рік.

Така висока смертність зумовлена впливом дрібних частинок викидів, діаметр яких складає до 2,5 мікрона, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature. Вони спричиняють серцево-судинні, респіраторні захворювання та рак, пише The Guardian.



Науковці розглянули дані 41 країни Європи і виявили, що зниження забруднення повітря від викидів транспортних засобів може зменшити щорічну надлишкову смертність по всій Європі приблизно на 20% – це 7 тисяч життів.



Зменшення забруднення повітря викидами, які утворюються через опалення будинків, також призведе до 20-відсоткового зниження смертності – на 13 тисяч людей щороку.



Найбільше користі від цього матимуть країни, в яких для обігріву домів активно використовують тверде паливо. Так, наприклад, лише в Україні це може зберегти 1 тисячу життів, кажуть вчені.



Нове дослідження також показало, що скорочення викидів зменшить смертність від серцевих нападів, інсультів і діабету 2-го типу, а також раку легенів.



"Майже половини надмірної кількості смертей в Європі, які пов'язані з тривалим забрудненням повітря шкідливими речовинами, можна було б уникнути, якби поетапно припинити спалювання палива в житлових будинках і скоротити викиди від автомобільного транспорту", – пояснює докторка Нікі Паїсі, членкиня дослідницької групи Центру досліджень клімату та атмосфери Інституту Кіпру.



Згідно з даними Європейського агентства з навколишнього середовища за 2022 рік, щороку Європа могла б уникати приблизно 238 тисяч смертей від забруднення повітря, якби 27 країн-членів ЄС дійсно дотримувалися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.



Ще понад 400 тисяч смертей можна було б уникнути, якби шкідливі речовини взагалі не забруднювали повітря.



"Міста все ще залишаються гарячими точками забруднення повітря та передчасної смерті.



Потрібні термінові дії. Вони вимагають цілісного підходу, який об'єднує багато різних секторів, зокрема енергетику, транспорт, промисловість і сільське господарство", – зазначив професор Марк Ньювенхейсен з ISGlobal.



Нагадаємо, раніше ми писали, що забруднене повітря, ймовірно, вплинуло на смерть понад пів мільйона людей в Європейському Союзі у 2021 році.



Дослідники назвали хвороби, спричинені забрудненим повітрям – це рак легенів, ішемічна хвороба серця, астма, діабет.

