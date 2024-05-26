День Києва: чи впізнаєте ви столицю на старих фотографіях? ТЕСТ

В останню неділю травня українці відзначають День Києва.
Місту на пагорбах, яке нині "прикрашають" не лише каштанові дерева, а й протитанкові їжаки, виповнюється 1542 роки.
Офіційно прийнятою датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, його заснували полянський князь Кий, його брати Щек і Хорив та сестра Либідь.
Перевірте, що ви знаєте про історичне минуле нашої столиці, у новому тесті "УП. Життя".
У створенні цього тесту нам допоміг краєзнавець, києвознавець і провідний бібліотекар бібліотеки імені Григорія Сковороди Олександр Михайлик, а також видавництво "Стилет і стилос", яке створило артбук зі старовинними фото столиці.
Яке знамените київське кафе зображене на цій світлині?
Яка вулиця зображена на цій світлині?
Який район зображений на фото?
Який готель ХІХ ст. зображений на фото?
Як називався перший стаціонарний міст через Дніпро у Києві?
У якому районі розташована найстаріша місцевість Києва?
Церкву Святого Георгія Побідоносця біля Південного вокзалу внесли до Книги рекордів України через надзвичайно стислий термін будівництва. За який час її спорудили?
Який пам’ятник був першим скульптурним пам’ятником Києва?
Який заклад вищої освіти зображений на цій світлині?
Яку протяжність має найкоротша вулиця Києва?
Який із районів Києва за площею майже дорівнює королівству Ліхтенштейн?
У якому місті розташований храм, що став взірцем для костелу Святого Миколая?
На честь яких міст-побратимів Києва у столиці названо вулиці?
Як нині називається театр, зображений на фото?
Як нині називається вулиця, зображена на цій світлині?