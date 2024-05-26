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День Києва: чи впізнаєте ви столицю на старих фотографіях? ТЕСТ

Олена Барсукова — 26 травня, 06:00
УП. Життя
День Києва: чи впізнаєте ви столицю на старих фотографіях? ТЕСТ
УП. Життя

В останню неділю травня українці відзначають День Києва.

Місту на пагорбах, яке нині "прикрашають" не лише каштанові дерева, а й протитанкові їжаки, виповнюється 1542 роки.

Офіційно прийнятою датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, його заснували полянський князь Кий, його брати Щек і Хорив та сестра Либідь.

Перевірте, що ви знаєте про історичне минуле нашої столиці, у новому тесті "УП. Життя".

У створенні цього тесту нам допоміг краєзнавець, києвознавець і провідний бібліотекар бібліотеки імені Григорія Сковороди Олександр Михайлик, а також видавництво "Стилет і стилос", яке створило артбук зі старовинними фото столиці.

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Яке знамените київське кафе зображене на цій світлині?

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Яка вулиця зображена на цій світлині?

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Який район зображений на фото?

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Який готель ХІХ ст. зображений на фото?

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Як називався перший стаціонарний міст через Дніпро у Києві?

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У якому районі розташована найстаріша місцевість Києва?

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Церкву Святого Георгія Побідоносця біля Південного вокзалу внесли до Книги рекордів України через надзвичайно стислий термін будівництва. За який час її спорудили?

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Який пам’ятник був першим скульптурним пам’ятником Києва?

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Який заклад вищої освіти зображений на цій світлині?

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Яку протяжність має найкоротша вулиця Києва?

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Який із районів Києва за площею майже дорівнює королівству Ліхтенштейн?

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У якому місті розташований храм, що став взірцем для костелу Святого Миколая?

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На честь яких міст-побратимів Києва у столиці названо вулиці?

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Як нині називається театр, зображений на фото?

15/15

Як нині називається вулиця, зображена на цій світлині?