День Києва: чи впізнаєте ви столицю на старих фотографіях? ТЕСТ

Наводницький Першим стаціонарним мостом через Дніпро у Києві був Ланцюговий міст, що існував у 1853-1920 роках. Його почали будувати у 1848 році під керівництвом британського інженера Чарльза Віньйоля. У 1911 році через міст пройшов маршрут бензотрамвая. Міст простояв до 1920 року, а потім один з його прольотів підірвало польське військо, що відступало з Києва. Потім на його місці Євген Патон звів “міст Євгенії Бош”, але у 1941 році його підірвали радянські війська при відході з Києва. У 1965 році дещо північніше від місця, де був ланцюговий міст, зʼявився Міст Метро. Ланцюговий Першим стаціонарним мостом через Дніпро у Києві був Ланцюговий міст, що існував у 1853-1920 роках. Його почали будувати у 1848 році під керівництвом британського інженера Чарльза Віньйоля. У 1911 році через міст пройшов маршрут бензотрамвая. Міст простояв до 1920 року, а потім один з його прольотів підірвало польське військо, що відступало з Києва. Потім на його місці Євген Патон звів “міст Євгенії Бош”, але у 1941 році його підірвали радянські війська при відході з Києва. У 1965 році дещо північніше від місця, де був ланцюговий міст, зʼявився Міст Метро. Русанівський Першим стаціонарним мостом через Дніпро у Києві був Ланцюговий міст, що існував у 1853-1920 роках. Його почали будувати у 1848 році під керівництвом британського інженера Чарльза Віньйоля. У 1911 році через міст пройшов маршрут бензотрамвая. Міст простояв до 1920 року, а потім один з його прольотів підірвало польське військо, що відступало з Києва. Потім на його місці Євген Патон звів “міст Євгенії Бош”, але у 1941 році його підірвали радянські війська при відході з Києва. У 1965 році дещо північніше від місця, де був ланцюговий міст, зʼявився Міст Метро. Залізничний Першим стаціонарним мостом через Дніпро у Києві був Ланцюговий міст, що існував у 1853-1920 роках. Його почали будувати у 1848 році під керівництвом британського інженера Чарльза Віньйоля. У 1911 році через міст пройшов маршрут бензотрамвая. Міст простояв до 1920 року, а потім один з його прольотів підірвало польське військо, що відступало з Києва. Потім на його місці Євген Патон звів “міст Євгенії Бош”, але у 1941 році його підірвали радянські війська при відході з Києва. У 1965 році дещо північніше від місця, де був ланцюговий міст, зʼявився Міст Метро.