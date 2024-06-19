Літнє сонцестояння 2024: що це та як пов’язано з астрономією та міфологією
Сонцестояння – це астрономічне явище, коли центр диска Сонця проходить через точки екліптики (точки сонцестояння), найбільш віддалені від небесного екватора (площини, перпендикулярної до осі Землі).
День літнього сонцестояння настає, коли один з полюсів землі нахилений до сонця під найбільшим кутом.
Назва цього явища пов’язана з тим, що поблизу точки сонцестояння схилення Сонця впродовж кількох днів змінюється дуже повільно. Його висота у верхній кульмінації у дні до та після сонцестояння практично однакова, звідси і назва, бо здається, що "Сонце стоїть". День літнього сонцестояння у північній півкулі вважають за початок астрономічного літа.
Дата літнього сонцестояння може змінюватися від 20 до 23 червня. День літнього сонцестояння в Україні найчастіше припадає на 20 або 21 червня – 20 червня у високосний рік, а у звичайні роки – 21.
Коли день літнього сонцестояння можна швидко з’ясувати на сервісах з визначення часу. У 2024 році в Україні сонцестояння пройде 20 червня о 23.50 за київським часом
Чим відрізняється літнє і зимове сонцестояння
Розрізняють літнє і зимове сонцестояння.
У час літнього сонцестояння ми переживаємо найдовший день і найкоротшу ніч у році. Під час зимового навпаки – найдовша ніч і найкоротший день.
Між ними є час, коли день і ніч рівні за тривалістю – це осіннє і весняне рівнодення.
У різних країнах світу цей день має різне значення. У деяких він знаменує початок літа, в інших – його середину або й навіть кінець.
Купала і літнє сонцестояння
На теренах нашої держави в давнину літнє сонцестояння було пов’язане зі святом Івана Купала. Тоді як дата сонцестояння може припадати на різні дні, купальська ніч припадає з 23 на 24 червня.
У дохристиянські часи люди вірили, що коли Сонце у зеніті і дає найбільше світла і тепла, воно виявляє найвищу чудодійну силу для рослинного, тваринного світу і людини.
Етнограф Степан Килимник зазначає, що купальська обрядовість – це рештки тотального анімістичного уявлення наших предків на світ, вияв їхнього космогонічного та мітологічного мислення.
Після приходу християнства язичницьке свято Купала з’єдналося з народженням Іоана Хрестителя. Тому й досі більшість людей кажуть, що свято – Івана Купала. В окремих регіонах збереглися також назви "Іванець", "Іван Лопушник", "Іван-травник", "Іван-чарівник" та інші.
Церква від початку не схвалювала народні гуляння на це свято, особливо зважаючи на те, що зазвичай воно припадає на Петрівку (Петрівський піст). Давні богослови називали ритуали обрядовості Купала "сатанинськими", а пісні "бісівськими". Сучасна церква також наголошує на тому, що у церковному календарі "Івана Купала" не існує, а Різдво Іоана Предтечі краще провести в храмі з молитвою.
Аналізуючи пісні та ритуали Купала, Степан Килимник зауважує, що свято літнього сонцестояння мало декілька провідних мотивів для наших предків:
- культ Сонця
- культ Землі
- зачаклування щастя та добробуту людині як найвищого прояву урожаю життя (що символізує повнота розвитку колосся на полях у цей час)
- підбір пари до одруженя і очищення вогнем і водою
- проводи літа
Купальські ворожіння, прикмети та вірування
Є ще одна особливо характерна риса анімалістичної свідомості наших предків, яку проявляло літнє сонцестояння. Гадання на Купала було дуже поширеним у давніх українців, бо ж це свято було пов’язане саме із сонцестоянням.
Ворожили на долю, кохання, добробут, погоду, врожай та інші гаразди. Також поширеними були ритуали і прикмети. Степан Килимник наводить такі вірування:
- Люди спостерігали за заходом сонця напередодні Купала. Якщо сонце не ховається за хмарами, день ясний – значить, Сонце не розгніване і рік буде веселий.
- На Йвана – вода як сметана. Якщо вода тепла, значить будуть дощі і хороший урожай.
- На Купала щасливець може побачити приховані скарби – бо гроші "горітимуть" і будуть світитися.
- Коли мати на свято змиє дочці волосся тирлич-зіллям і любистком – дівчина у той же рік вийде заміж.
- Коли мати 10 років поспіль купатиме дитину у купальських квітах, то дитя буде здорове і всіма любиме.
- Кожен, хто успішно перестрибне через купальське багаття очиститься і ніщо лихе його не зачепить.
- На Купала вранці треба було походити чи навіть покачатися по росі, щоб бути здоровим. Також люди збирали купальську росу і вірили, що вона чудодійна.