Календар постів 2024: коли і як налаштуватися на піст

Піст – важлива складова релігійного життя християн східного обряду. В цей час віряни обмежують себе у їжі, розвагах, поведінці, намагаються більше часу проводити за молитвою та саморозвитком.

Календар всіх постів для православних та греко-католицьких віруючих на 2024 рік збігається. Він налічує чотири багатоденні пости та три одноденних.

Також церква пропонує постити кожну середу та п’ятницю упродовж року крім загальниць (тижнів після великих релігійних свят).

Великодній піст

У 2024 році Великодній піст (Чотиридесятниця) триває з 18 березня по 4 травня.

Востаннє перед Великоднем дозволялося їсти м’ясо у М’ясопусну неділю, 10 березня.

У Сиропусний тиждень (Масниця) дозволялося їсти молочні продукти, рибу та яйця.

Завершує Сиропуст Прощена неділя. У 2024 році вона припадає на 17 березня. У цей день миряни просять одне в одного прощення, щоб вступити в піст примирившись із ближніми.

Це останній день перед Великоднем, коли ще можна вживати рибу, молочні продукти та яйця.

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Петрів піст (Петрівка)

У 2024 році цього посту не буде через пізню Пасху.

Вірянам, які все ж бажають взяти піст, церква пропонує період з 1 по 5 липня, після свята апп. Петра і Павла.

Успенський піст

Спасівка або Успенський піст 2024 триватиме з 1 по 14 серпня.

Це піст на честь дня Успіння Богородиці, який відзначають 15 серпня.

Різдвяний піст

Різдвяний піст цьогоріч припадає на період з 15 листопада до 24 грудня.

Його ще називають Пилиповим або Пилипівкою, бо припадає на насупний день після свята апостола Пилипа (14 листопада).

Одноденні пости

Окрім середи та п’ятниці щотижня, є ще низка днів, в які слід тримати піст:

Хрещенський святвечір (Богоявлення), день напередодні Водохреща – 5 січня;

Усікновення голови Іоана Предтечі – 29 серпня;

Воздвиження Хреста Господнього – 14 вересня.

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Як підготуватися до посту

Архімандрид Костянтин Марченко, настоятель Жидичинського монастиря, каже, немає універсальної інструкції підготовки до посту. Перш за все він радить чесно оцінити своє здоров’я і зрозуміти, чи дозволяє стан організму дотримуватися встановлених обмежень. Якщо так – налаштуватися морально, виявити послух та прийняти для себе рішення таки додержати посту.

“Це період, коли ми як люди, які маємо в собі гідність, не гордість, а саме гідність, маємо поставити собі запитання: А я можу пожити без м'яса? А я можу пожити без молочного? Без зайвих веселощів? Без кави? Можу чи не можу?”, – пояснює священник.

Також отець Костянтин радить звернути особливу увагу на речі, від яких відмовитися особливо важко. Утримання від них може стати першим кроком в роботі над собою та надалі в дотриманні посту так, як того вчить церква, або буде рішенням, якщо весь піст не дозволяє витримати здоров’я.

“Ви маєте, знаючи свої проблеми, знаючи свої особливості й схильності, зробити акцент на найбільші свої проблеми. У когось це кава, в когось це солодощі, в когось це безперестанку тріпотіння язиком. І якщо ми хочемо якогось результату від посту, треба знайти цю ваду, цю схильність і працювати з нею”, – наголошує настоятель монастиря.