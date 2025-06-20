Літнє сонцестояння 2025: що це та як пов’язано з астрономією та міфологією

На зображеннях Землі справа і зліва - зимове і літнє сонцестояння. Згори і внизу - осіннє та літнє рівнодення.

Сонцестояння – це астрономічне явище, коли центр диска Сонця проходить через точки екліптики (точки сонцестояння), найбільш віддалені від небесного екватора (площини, перпендикулярної до осі Землі).

День літнього сонцестояння настає, коли один з полюсів землі нахилений до сонця під найбільшим кутом.

Назва цього явища пов’язана з тим, що поблизу точки сонцестояння схилення Сонця впродовж кількох днів змінюється дуже повільно. Його висота у верхній кульмінації у дні до та після сонцестояння практично однакова, звідси і назва, бо здається, що "Сонце стоїть". День літнього сонцестояння у північній півкулі вважають за початок астрономічного літа.

Якщо позначати положення сонця на небосхилі упродовж року, вийде ось така крива, яка зветься аналема. Найвища її точка і є літнє сонцестояння Mark Garlick/Science photo library via Getty Images

Дата літнього сонцестояння може змінюватися від 20 до 23 червня. День літнього сонцестояння в Україні найчастіше припадає на 20 або 21 червня – 20 червня у високосний рік, а у звичайні роки – 21.

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Коли день літнього сонцестояння можна швидко з’ясувати на сервісах з визначення часу. У 2025 році в Україні сонцестояння пройде 21 червня о 05.42 за київським часом

Чим відрізняється літнє і зимове сонцестояння

Розрізняють літнє і зимове сонцестояння.

У час літнього сонцестояння ми переживаємо найдовший день і найкоротшу ніч у році. Під час зимового навпаки – найдовша ніч і найкоротший день.

Між ними є час, коли день і ніч рівні за тривалістю – це осіннє і весняне рівнодення.

У різних країнах світу цей день має різне значення. У деяких він знаменує початок літа, в інших – його середину або й навіть кінець.

Купала і літнє сонцестояння

На теренах нашої держави в давнину літнє сонцестояння було пов’язане зі святом Івана Купала. Тоді як дата сонцестояння може припадати на різні дні, в Україні купальська ніч припадає з 23 на 24 червня.

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У дохристиянські часи люди вірили, що коли Сонце у зеніті і дає найбільше світла і тепла, воно виявляє найвищу чудодійну силу для рослинного, тваринного світу і людини.

Етнограф Степан Килимник зазначає, що купальська обрядовість – це рештки тотального анімістичного уявлення наших предків на світ, вияв їхнього космогонічного та мітологічного мислення.

Після приходу християнства язичницьке свято Купала з’єдналося з народженням Іоана Хрестителя. Тому й досі більшість людей кажуть, що свято – Івана Купала. В окремих регіонах збереглися також назви "Іванець", "Іван Лопушник", "Іван-травник", "Іван-чарівник" та інші.

Церква від початку не схвалювала народні гуляння на це свято, особливо зважаючи на те, що зазвичай воно припадає на Петрівку (Петрівський піст). Давні богослови називали ритуали обрядовості Купала "сатанинськими", а пісні "бісівськими". Сучасна церква також наголошує на тому, що у церковному календарі "Івана Купала" не існує, а Різдво Іоана Предтечі краще провести в храмі з молитвою.

Аналізуючи пісні та ритуали Купала, Степан Килимник зауважує, що свято літнього сонцестояння мало декілька провідних мотивів для наших предків:

культ Сонця

культ Землі

зачаклування щастя та добробуту людині як найвищого прояву урожаю життя (що символізує повнота розвитку колосся на полях у цей час)

підбір пари до одруженя і очищення вогнем і водою

проводи літа

Купальські ворожіння, прикмети та вірування

Є ще одна особливо характерна риса анімалістичної свідомості наших предків, яку проявляло літнє сонцестояння. Гадання на Купала було дуже поширеним у давніх українців, бо ж це свято було пов’язане саме із сонцестоянням.

Ворожили на долю, кохання, добробут, погоду, врожай та інші гаразди. Також поширеними були ритуали і прикмети. Степан Килимник наводить такі вірування: