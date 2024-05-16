День вишиванки: коли святкуємо, що почитати та як відзначати

Ще 20 років тому вишиванка в гардеробі була рідкістю, а тепер можна обрати вишивану сорочку на кожен смак і гаманець.

Запам’ятати, коли в Україні святкують День вишиванки, нескладно: щороку у третій четвер травня. Зручно пригадувати так: у травні, після Дня матері – третій тиждень місяця, четвертий день тижня, п’ятий місяць року.

У 2024 році цей день випадає на 16 травня.

Вперше його відзначали у 2006 році. П’ятеро студентів історичного факультету Чернівецького університету започаткували День вишиванки. Історія свята дуже цікава. У той час це було своєрідним викликом, бо вишиванка не мала популярності і не була звичним предметом гардеробу.

Тепер у це складно повірити – більшість з нас мають принаймні одну вишиту сорочку чи сукню, вишиті елементи повернулися в моду і з’являються у мас-маркеті та на світових подіумах.

"Випадково – коли одного дня я побачила на перерві в університеті друга Ігоря Житарюка у вишитій сорочці. Він іноді одягав її і хтось із друзів запропонував обрати один день, щоб разом збиратися і бути у вишитих сорочках. Тоді цю акцію підтримали всього-на-всього кілька десятків студентів, але так свято і зародилося," – розповідає одна зі співзасновниць свята письменниця Леся Воронюк.

Свято, яке виникло в Чернівцях, поширилося на увесь світ – тож Всесвітній день вишиванки тепер відзначають у понад 100 країнах світу. Державним святом воно досі не стало, однак щороку все більше і більше людей долучаються до відзначення. Вишиті строї одягають не лише представники діаспори, а й політики, актори, дипломати, лідери думок та активісти.

Вишиванка – це одяг, який доречний у будень і у свято, а взори на одязі українців дивують різноманіттям, від відтворення давніх мотивів до сучасних сюжетів та ідей.

Впровадили свято серед тижня, аби підкреслити, що вишиванка – складова повсякдення українців, тож це хороша нагода "вигуляти" свою вишиванку в офіс чи на прогулянку.

Що почитати про вишиванки

Якщо хочеться дізнатися більше про традиційні взори та їхнє значення, техніки вишивання, крій та особливості вишиванок, радимо звернути увагу на такі книги:

Книги Лідії Бебешко: "Вишивальні традиції України: "білі" та "писані" сорочки", "Українська вишиванка. Мальовничі узори, мотиви, схеми крою" та "Українські вишиванки: орнаменти, композиції".

Книги дуже деталізовані, тут детально описані шви, які використовуються у створенні традиційної сорочки, крій та процес шиття і вишивання. Завдяки цим книгам можна власноруч створити вишиванку.

Олена Кульчицька, "Народний одяг західних областей України"

Авторка – видатна українська художниця в галузі етнографії, тож книга передусім цікава своїми ілюстраціями. Ви зможете побачити детальні образи українців кінця XIX - першої третини XX століття.

Леся Воронюк, Володимир Щибря "Нетлінні. Українські державні символи у народній вишивці та ткацтві"

Упорядкувала цю книгу одна із засновниць Дня вишиванки. Цього року саме в ці дні Леся Воронюк презентуватиме книгу в Канаді. Альбом містить фото унікальних експонатів з українською державною символікою та її мотивами початку-середини ХХ ст.

Леся Воронюк, Марина Олійник, Тетяна Зез "Українські взори. Збірка Ольги Бачинської".

Ця книга також від команди засновників Всесвітнього дня вишиванки. Вона нова, її презентація проходитиме 16 травня у м. Стрий, а 17 травня – у Львові. Книга містить розвороти з робочого альбому дослідниці української культури, колекціонерки Ольги Бачинської, народні орнаменти, замальовані з українських вишитих речей кінця ХІХ — середини ХХ століття.

Як привітати з Днем вишиванки

Найкраще, що можна зробити для збереження та розвитку свята – одягнути цього дня вишиванку. Цьогоріч день пройде під гаслом #вишиваємоперемогу , тож фото у вишиванці можна підписувати і шукати за таким хештегом.

День української вишиванки – чудовий привід придбати собі цю річ, якщо досі її не маєте або подарувати її близьким. Зазвичай з нагоди свята багато магазинів роблять знижки на цей одяг, тож можна ще й заощадити.

Також важливо поширювати інформацію про свято – публікуйте фото у вишиванках в соцмережах, розкажіть дітям історію свята та вивчіть вірш, надішліть листівку з нагоди мамі чи бабусі.

***

Мама вишила мені

Квітами сорочку.

Квіти гарні, весняні:

— На, вдягай, синочку.

В нитці сонце золоте,

Пелюстки багряні.

Ласка мамина цвіте

В тому вишиванні.

Вишиваночку візьму,

Швидко одягнуся,

Підійду і обійму

Я свою матусю.

Узор вручну, широка планка,

Легенький запах ковели.

Моя сорочка вишиванка ,

Вся ніби сплетена з трави.

Дніпра потоки, степ , простори,

По лівій, правій стороні.

Червоно – чорні всі узори,

Мережив ряд на полотні.

Леся Вознюк

***

Одягнімо, друже, вишиванки –

Наш чарівний український стрій.

Не для когось, не для забаганки,

А для себе, вірний друже мій.

Одягнімо вишиванки, друже,

Як одвічний предків талісман.

Хай не буде серед нас байдужих

І один в нас буде отаман.

Одягнімо в свята і неділі,

В будень, за потреби, одягнім

І відчуєм – вороги безсилі

Зруйнувати український дім.

Одягнімо вишиванки, друже,

Хай побачить українців світ –

Молодих, відважних, дужих,

У єднанні на багато літ.

Василь Дерій

***

Розквітла вишиванка кольорами,

Орнаментами душу зігріва.

У цій сорочці все – і погляд мами,

І батькові наставницькі слова,

І пісня українська колискова,

Й світанки фантастичні на полях…

Я вишиванку одягаю знову,

І серце в грудях – наче вільний птах!

Вікторія Чорній