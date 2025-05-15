День вишиванки: коли святкуємо, що почитати та як відзначати
Запам’ятати, коли в Україні святкують День вишиванки, нескладно: щороку у третій четвер травня. Зручно пригадувати так: у травні, після Дня матері – третій тиждень місяця, четвертий день тижня, п’ятий місяць року.
У 2025 році цей день випадає на 15 травня.
Вперше його відзначали у 2006 році. П’ятеро студентів історичного факультету Чернівецького університету започаткували День вишиванки. Історія свята дуже цікава. У той час це було своєрідним викликом, бо вишиванка не мала популярності і не була звичним предметом гардеробу.
Тепер у це складно повірити – більшість з нас мають принаймні одну вишиту сорочку чи сукню, вишиті елементи повернулися в моду і з’являються у мас-маркеті та на світових подіумах.
"Випадково – коли одного дня я побачила на перерві в університеті друга Ігоря Житарюка у вишитій сорочці. Він іноді одягав її і хтось із друзів запропонував обрати один день, щоб разом збиратися і бути у вишитих сорочках. Тоді цю акцію підтримали всього-на-всього кілька десятків студентів, але так свято і зародилося," – розповідає одна зі співзасновниць свята письменниця Леся Воронюк.
Свято, яке виникло в Чернівцях, поширилося на увесь світ – тож Всесвітній день вишиванки тепер відзначають у понад 100 країнах світу. Державним святом воно досі не стало, однак щороку все більше і більше людей долучаються до відзначення. Вишиті строї одягають не лише представники діаспори, а й політики, актори, дипломати, лідери думок та активісти.
Вишиванка – це одяг, який доречний у будень і у свято, а взори на одязі українців дивують різноманіттям, від відтворення давніх мотивів до сучасних сюжетів та ідей.
Впровадили свято серед тижня, аби підкреслити, що вишиванка – складова повсякдення українців, тож це хороша нагода "вигуляти" свою вишиванку в офіс чи на прогулянку.
У 2025 році День вишиванки присвятили окупованій спадщині. На роликах, відзнятих до свята, – традиційні строї нині окупованих територій.
У Чернівцях, де зародився День вишиванки, щороку немовляткам, які народилися у цей день, у пологових будинках дарують їхні перші вишиванки.
Крім того, часто проводяться різноманітні виставки вишитого одягу, презентації тематичних книг. Цього року такі заходи будуть у Києві та у Чернівцях.
Що почитати про вишиванки
Якщо хочеться дізнатися більше про традиційні взори та їхнє значення, техніки вишивання, крій та особливості вишиванок, радимо звернути увагу на такі книги:
Книги Лідії Бебешко: "Вишивальні традиції України: "білі" та "писані" сорочки", "Українська вишиванка. Мальовничі узори, мотиви, схеми крою" та "Українські вишиванки: орнаменти, композиції".
Книги дуже деталізовані, тут детально описані шви, які використовуються у створенні традиційної сорочки, крій та процес шиття і вишивання. Завдяки цим книгам можна власноруч створити вишиванку.
Олена Кульчицька, "Народний одяг західних областей України"
Авторка – видатна українська художниця в галузі етнографії, тож книга передусім цікава своїми ілюстраціями. Ви зможете побачити детальні образи українців кінця XIX - першої третини XX століття.
Леся Воронюк, Володимир Щибря "Нетлінні. Українські державні символи у народній вишивці та ткацтві"
Упорядкувала цю книгу одна із засновниць Дня вишиванки. Цього року саме в ці дні Леся Воронюк презентуватиме книгу в Канаді. Альбом містить фото унікальних експонатів з українською державною символікою та її мотивами початку-середини ХХ ст.
Леся Воронюк, Марина Олійник, Тетяна Зез "Українські взори. Збірка Ольги Бачинської".
Ця книга також від команди засновників Всесвітнього дня вишиванки. Вона нова, її презентація проходитиме 16 травня у м. Стрий, а 17 травня – у Львові. Книга містить розвороти з робочого альбому дослідниці української культури, колекціонерки Ольги Бачинської, народні орнаменти, замальовані з українських вишитих речей кінця ХІХ — середини ХХ століття.
Як привітати з Днем вишиванки
Найкраще, що можна зробити для збереження та розвитку свята – одягнути цього дня вишиванку. Цьогоріч день пройде під гаслом #вишиваємоперемогу , тож фото у вишиванці можна підписувати і шукати за таким хештегом.
День української вишиванки – чудовий привід придбати собі цю річ, якщо досі її не маєте або подарувати її близьким. Зазвичай з нагоди свята багато магазинів роблять знижки на цей одяг, тож можна ще й заощадити.
Також важливо поширювати інформацію про свято – публікуйте фото у вишиванках в соцмережах, розкажіть дітям історію свята та вивчіть вірш, надішліть листівку з нагоди мамі чи бабусі.
***
Мама вишила мені
Квітами сорочку.
Квіти гарні, весняні:
— На, вдягай, синочку.
В нитці сонце золоте,
Пелюстки багряні.
Ласка мамина цвіте
В тому вишиванні.
Вишиваночку візьму,
Швидко одягнуся,
Підійду і обійму
Я свою матусю.
Узор вручну, широка планка,
Легенький запах ковели.
Моя сорочка вишиванка ,
Вся ніби сплетена з трави.
Дніпра потоки, степ , простори,
По лівій, правій стороні.
Червоно – чорні всі узори,
Мережив ряд на полотні.
Леся Вознюк
***
Одягнімо, друже, вишиванки –
Наш чарівний український стрій.
Не для когось, не для забаганки,
А для себе, вірний друже мій.
Одягнімо вишиванки, друже,
Як одвічний предків талісман.
Хай не буде серед нас байдужих
І один в нас буде отаман.
Одягнімо в свята і неділі,
В будень, за потреби, одягнім
І відчуєм – вороги безсилі
Зруйнувати український дім.
Одягнімо вишиванки, друже,
Хай побачить українців світ –
Молодих, відважних, дужих,
У єднанні на багато літ.
Василь Дерій
***
Розквітла вишиванка кольорами,
Орнаментами душу зігріва.
У цій сорочці все – і погляд мами,
І батькові наставницькі слова,
І пісня українська колискова,
Й світанки фантастичні на полях…
Я вишиванку одягаю знову,
І серце в грудях – наче вільний птах!
Вікторія Чорній