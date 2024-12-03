67 українських дітей уже стали громадянами Росії: як працює російська система депортацій

У лютому 2022 року Росія розробила масштабну систему для депортації та інтеграції українських дітей у свою державну структуру. На сьогодні ідентифіковано щонайменше 314 дітей, які потрапили під дію цієї програми депортації.

Про це йдеться у новому звіті за результатами дослідження Школи громадського здоров'я Єльського університету.

На сьогодні 148 депортованих українських дітей занесені до російських баз на усиновлення, 42 вже офіційно усиновлені чи перебувають під опікою російських громадян. Ще 166 дітей передано до російських родин без внесення до офіційних баз даних.

Згідно зі звітом Єльської лабораторії гуманітарних досліджень, часто дітей спершу утримують у тимчасових центрах, де вони перебувають місяцями, а потім переміщують у спеціальні установи, де вони "проходять перевиховання". Ці установи розташовані в різних регіонах Росії, серед яких Курська та Ростовська області. Там дітей навчають за проросійськими програмами, намагаючись стерти їхнє українське походження.

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Дітей перевозять до Росії навіть військовими літаками під контролем адміністрації президента РФ. Згодом їх натуралізують як російських громадян, а російські опікуни отримують право офіційно відмовитися від українського громадянства дитини. На сьогодні щонайменше 67 українських дітей уже стали громадянами Росії, хоча реальна цифра, ймовірно, набагато вища.

Усі діти, згадані у звіті, вивезені з Луганської та Донецької областей, при цьому 80,4% – із Донецької. При цьому російські бази даних приховують походження дітей, подаючи їх як уродженців Росії.

Близько половини дітей у програмі мають братів чи сестер, яких також вносять до баз даних. Проте виявлені випадки, коли родини розлучали. Наприклад, трьох братів і сестер передали до російської сім’ї, тоді як їхній старший брат залишився у базі як кандидат на усиновлення.

Ці дії є чітко скоординованими: програму очолює Володимир Путін разом із уповноваженою з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, яка сама усиновила одну з депортованих дітей. До процесу залучені також чиновники та організації, пов’язані з окупаційною владою Донбасу та партією "Єдина Росія".

Міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової.

Раніше ми розповідали, чому так складно повертати дітей з окупації.