Рада підтримала законопроєкт щодо захисту прав депортованих і примусово переміщених дітей

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №9495 "Про охорону дитинства" щодо захисту прав депортованих і примусово переміщених дітей.

"За" проголосували 248 парламентарі, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Метою законопроєкту є визначити, кого вважають депортованою або примусово переміщеною дитиною, встановити юридичні основи для їхнього повернення в Україну, а також сприяти подальшій інтеграції в суспільство та адаптації.

Зокрема тепер більш чітко визначені поняття:

депортація дитини – незаконне переміщення її на територію держави-агресора або союзників без згоди дитини та її законних представників;

примусове переміщення – переміщення дитини з території України до тимчасово окупованих територій або держави-агресора без її згоди.

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Водночас проєкт закону не враховує дітей, які повернуться в Україну після досягнення повноліття (18 років).

Реалізація положень не потребує видатків із Державного бюджету України, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення майже 20 тисяч маленьких українців депортували або примусово перемістили до РФ, майже дві тисячі вважають зниклими.

Нагадаємо, нещодавно до України з тимчасово окупованих Донецької, Запорізької та Херсонської областей повернули 15 дітей.