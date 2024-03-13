У Кропивницькому затримали керівника театру: обіцяв працевлаштувати за хабар

У Кропивницькому працівники СБУ затримали керівника "Театру корифеїв"на взятті хабаря.

Ймовірно, йдеться про Сергія Корнієнка, який обіймає посаду директора-художнього керівника з вересня 2023 року.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідчих, чоловік брав хабар за працевлаштування. Місце в колективі коштувало 3,5 тисячі доларів США.

"Правоохоронці затримали керівника театру під час отримання ним другої частини обумовленої суми хабаря в одному із ресторанів міста. Неправомірну вигоду він отримував двома траншами", – йдеться у повідомленні.

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Наразі вирішують питання про те, щоб повідомити затриманому, що його підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України) та обрати йому запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, попереднім очільником театру був В’ячеслав Вандрашек. Відомо, що обласна рада наполягала на його звільненні. Тоді 150 членів трупи стали на захист екскерівника і виступали проти оголошення конкурсу на це місце. У вересні 2023 Вандрашек пішов з крісла директора, однак намагався повернути собі посаду через суд.